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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 540 оценок

В Starfield обнаружен баг, из-за которого игроки вынуждены менять пол, чтобы стрелять из оружия

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Gruz_
Новости

По сообщениям игроков Starfield, в игре наблюдается ошибка, из-за которой они не могут стрелять из своего оружия. В качестве решения проблемы рекомендуется пойти на радикальные меры - сменить пол персонажа. Информацию об этом сообщил портал 404 Media..

Если в начале игры у вас был мужской персонаж, то смена его на женский в одной из генетических лабораторий игры исправляет ошибку, и обратное тоже верно, - сообщает автор статьи, которому лично пришлось столкнуться с этой проблемой.

В генетических лабораториях игрокам предоставляется возможность менять свою внешность, для чего необходимо вернуться в меню создания персонажа при старте игры. В этом меню за 500 кредитов каждый игрок сможет изменить все детали своей внешности: прическу, черты лица, тип фигуры и пол.

По каким-то причинам при смене пола в игре происходит сброс настроек, в результате которого устраняется ошибка, благодаря чему игроки снова могут стрелять из огнестрельного оружия. При этом они могут так же легко изменить свой пол обратно, - отмечает автор.

Ошибки в играх Bethesda не редкость. В Starfield огромный мир с огромным количеством персонажей, локаций и систем, которые могут вести себя по отношению к игрокам так непредсказуемо, что все варианты протестировать просто невозможно. Следовательно, появление многочисленных ошибок в игре просто неизбежно.

На ПК эту ошибку исправить еще проще: здесь игроки могут вводить консольные команды, чтобы напрямую изменять внутриигровые настройки и при необходимости жульничать. Как отметил один из пользователей Reddit, это уже не первый случай появления подобной ошибки и ее исправления в играх Bethesda.

Согласно ветке обсуждения в Steam от 2017 года, в Fallout 4, вышедшей в 2015 году и использующей тот же игровой движок, игроки также иногда внезапно не могли выстрелить из своего оружия. Как заметил один из игроков в этой теме, если вызвать консольную команду и ввести "player.sexchange", то пол персонажа мгновенно изменится, и ошибка будет устранена. То же самое можно сделать и в Starfield. Если же игрок хочет не менять пол персонажа, который он выбрал при первом запуске Starfield, ему достаточно дважды ввести одну и ту же команду.

Кроме того, игроки рассказали о других командах, с помощью которых можно решить эту проблему, однако некоторые из них приводят к сбросу уровня опыта персонажа или нарушению его способностей. Безусловно, существуют и другие способы сброса ошибки, как в игре, так и с помощью команды, но пока смена пола является наиболее оптимальным решением.

-6
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
xxREMAGxxIxxGAMERxx

это всё происки радужных 🤣

19
HellowRainbow

Мегапостметаирония

8
saiditsme

И не говори...

0
onedrone

миссия на первой же большой планете

Спойлер

2 педика подрались из-за кольца

5
saiditsme

Так это ж плагиат!

0
HellowRainbow

Отгадай, Сеня: на конце два кольца, но не голубые

0
MunchkiN 616

шутка - "не баг а фича"

2
Skorskis

В скае и фоле3 так же лечилось. Фол3 2008г, а ничего не поменялось :)

2
Сергей Шамолин

А это точно баг? А то попахивает активно продвигаемой там известной повесточкой, продвигаемой среди детей..

1
Artery Kaulitz

Так это не баг ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1
РикоЧико

Какой тупняк когда в игра смена прически или макияжа меняется только через окно смена пола. Или вообще до конца игры нельзя ничего изменить.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Писали уже тут об этом

0
ТараканчЕг

а движок у игры получается тот же? Ну, предком выступает фолл4?

-2
Кей Овальд

Предком выступает Скайрим.

0
Niko71790 Кей Овальд

морра даже

0
Andrey Nikiforov Niko71790

В Морровинде был другой движок

0
Raf9111

Обливион Даже, если не морровинд вообще. Движок все тот же, просто дорабатывают его

0
luVol Andrey Nikiforov
2
ДолойГетероориентация

NVIDIA выпустила драйвер, в котором улучшила работу Starfield на видеокартах из линеек RTX 30 и 40.

В обновлении специалисты компании также добавили оптимизированные настройки для игры Bethesda.

-2
Николай Ололай

Из описания драйвера:

In our testing scenario, GeForce RTX 40 Series desktop GPUs see on average a 5% increase in performance.

Щедро, конечно, +5% к производительности на карточках 40х серии. Т.е если было 50 фпс, станет 52. На 30х версиях по-видимому и того менее 5% прироста. Ради 1-2 фпс даже качать драйвер нет желания.

0