В Starfield обнаружен баг, из-за которого игроки вынуждены менять пол, чтобы стрелять из оружия

По сообщениям игроков Starfield, в игре наблюдается ошибка, из-за которой они не могут стрелять из своего оружия. В качестве решения проблемы рекомендуется пойти на радикальные меры - сменить пол персонажа. Информацию об этом сообщил портал 404 Media..
Если в начале игры у вас был мужской персонаж, то смена его на женский в одной из генетических лабораторий игры исправляет ошибку, и обратное тоже верно, - сообщает автор статьи, которому лично пришлось столкнуться с этой проблемой.
В генетических лабораториях игрокам предоставляется возможность менять свою внешность, для чего необходимо вернуться в меню создания персонажа при старте игры. В этом меню за 500 кредитов каждый игрок сможет изменить все детали своей внешности: прическу, черты лица, тип фигуры и пол.
По каким-то причинам при смене пола в игре происходит сброс настроек, в результате которого устраняется ошибка, благодаря чему игроки снова могут стрелять из огнестрельного оружия. При этом они могут так же легко изменить свой пол обратно, - отмечает автор.
Ошибки в играх Bethesda не редкость. В Starfield огромный мир с огромным количеством персонажей, локаций и систем, которые могут вести себя по отношению к игрокам так непредсказуемо, что все варианты протестировать просто невозможно. Следовательно, появление многочисленных ошибок в игре просто неизбежно.
На ПК эту ошибку исправить еще проще: здесь игроки могут вводить консольные команды, чтобы напрямую изменять внутриигровые настройки и при необходимости жульничать. Как отметил один из пользователей Reddit, это уже не первый случай появления подобной ошибки и ее исправления в играх Bethesda.
Согласно ветке обсуждения в Steam от 2017 года, в Fallout 4, вышедшей в 2015 году и использующей тот же игровой движок, игроки также иногда внезапно не могли выстрелить из своего оружия. Как заметил один из игроков в этой теме, если вызвать консольную команду и ввести "player.sexchange", то пол персонажа мгновенно изменится, и ошибка будет устранена. То же самое можно сделать и в Starfield. Если же игрок хочет не менять пол персонажа, который он выбрал при первом запуске Starfield, ему достаточно дважды ввести одну и ту же команду.
Кроме того, игроки рассказали о других командах, с помощью которых можно решить эту проблему, однако некоторые из них приводят к сбросу уровня опыта персонажа или нарушению его способностей. Безусловно, существуют и другие способы сброса ошибки, как в игре, так и с помощью команды, но пока смена пола является наиболее оптимальным решением.
это всё происки радужных 🤣
Мегапостметаирония
И не говори...
миссия на первой же большой планете
2 педика подрались из-за кольца
Так это ж плагиат!
Отгадай, Сеня: на конце два кольца, но не голубые
шутка - "не баг а фича"
В скае и фоле3 так же лечилось. Фол3 2008г, а ничего не поменялось :)
А это точно баг? А то попахивает активно продвигаемой там известной повесточкой, продвигаемой среди детей..
Так это не баг ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Какой тупняк когда в игра смена прически или макияжа меняется только через окно смена пола. Или вообще до конца игры нельзя ничего изменить.
Писали уже тут об этом
а движок у игры получается тот же? Ну, предком выступает фолл4?
Предком выступает Скайрим.
морра даже
В Морровинде был другой движок
Обливион Даже, если не морровинд вообще. Движок все тот же, просто дорабатывают его
NVIDIA выпустила драйвер, в котором улучшила работу Starfield на видеокартах из линеек RTX 30 и 40.
В обновлении специалисты компании также добавили оптимизированные настройки для игры Bethesda.
Из описания драйвера:
In our testing scenario, GeForce RTX 40 Series desktop GPUs see on average a 5% increase in performance.
Щедро, конечно, +5% к производительности на карточках 40х серии. Т.е если было 50 фпс, станет 52. На 30х версиях по-видимому и того менее 5% прироста. Ради 1-2 фпс даже качать драйвер нет желания.