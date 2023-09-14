В Starfield обнаружена лужа, из которой можно украсть огромное количество лута

Как это часто бывает в играх с открытым миром, особенно в играх от Bethesda, кто-то обнаружил своеобразный глюк, с помощью которого можно получить огромное количество лута в Starfield, причем, что любопытно, через определенную лужу.
В столице Freestar Collective находится этот "волшебный" источник богатства, или, по крайней мере, будет находиться до тех пор, пока Bethesda не решит в конце концов исправить это.
Все, что для этого нужно сделать, найти обычную лужу возле магазина в Akila City. Пригнувшись и пошарив курсором, в какой-то момент по несколько загадочным причинам можно нащупать ящик торговца, со всем лутом, который он продает..
Объяснение связано с тем же, что и в Skyrim, демонстрируя, как Starfield следует традициям Bethesda: обычно товары торговцев помещаются в сундук, который прячется под текстурой, чтобы в случае убийства торговца вы не получили все его вещи. Очевидно, данный ящик нужно было расположить глубже под землю, чтобы игрок не смог до него дотянуться.
У нас ливневки так же устроены, мужик номер от машины потерял там, а когда воду откачали, то нашли там не только номер, но и мобильник, монеты и ещё куча всего.
обнаруженный глюк демонстрирует имманентную несовершенность бытия. Любое созданное человеком творение обречено на изъяны и ошибки.
Если только товар продавца то не интересно.
Ну думаю, в Старфилде, как и Обливионе, как и в Скайриме, как и в Фоллаутах, есть комната разработчика, где вообще все предметы игры естт, включая все шмотки и оружие - coc qasmoke, какой-нибудь
Редактор появится для самого Stanfield, узнаем, какое там id.
Сомневаюсь, что беседка будет это фиксить, это же не онлайн игра, где есть донат. Они уже получили деньги.
Такие вещи фиксят энтузиасты с неофициальным патчем.
Да, к тому же, такие баги и багами сложно назвать, особенно на фоне некоторых других.
а что там фиксить. просто пониже сундук передвинуть. тк все торговцы (как и в пред играх) тупо болванчики, у которых под землей сундук со всех их инвентарем. it just works
Для беседки это уже, словно, баг пофиксить. Раньше такие сундуки, кстати, на "нужен ключ" закрывали.
Жаль, что разработчики так и не додумались добавить такие сундуки, как хранилище товаров, с возможностью легального грабежа содержимого. А так товары словно из воздуха берутся.
ну дак это сундук продавца.
у продавцов всех, есть сундуки рядом сними в текстурах, где лежит весь продаваемый товар.
Весь смысл сюжета этой халтуры(игры) в том, что бы собрать макгаффин и
начать нг+ в якобы параллельной реальности.
т.е. абсолютно бессюжетная лажа, с унылейшим геймплеем, но народ и это жрет.... идиократия.