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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 693 оценки

В Starfield обнаружена лужа, из которой можно украсть огромное количество лута

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Procy_on
Новости

Как это часто бывает в играх с открытым миром, особенно в играх от Bethesda, кто-то обнаружил своеобразный глюк, с помощью которого можно получить огромное количество лута в Starfield, причем, что любопытно, через определенную лужу.

В столице Freestar Collective находится этот "волшебный" источник богатства, или, по крайней мере, будет находиться до тех пор, пока Bethesda не решит в конце концов исправить это.

Все, что для этого нужно сделать, найти обычную лужу возле магазина в Akila City. Пригнувшись и пошарив курсором, в какой-то момент по несколько загадочным причинам можно нащупать ящик торговца, со всем лутом, который он продает..

Объяснение связано с тем же, что и в Skyrim, демонстрируя, как Starfield следует традициям Bethesda: обычно товары торговцев помещаются в сундук, который прячется под текстурой, чтобы в случае убийства торговца вы не получили все его вещи. Очевидно, данный ящик нужно было расположить глубже под землю, чтобы игрок не смог до него дотянуться.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ben Green

У нас ливневки так же устроены, мужик номер от машины потерял там, а когда воду откачали, то нашли там не только номер, но и мобильник, монеты и ещё куча всего.

9
Gridon

обнаруженный глюк демонстрирует имманентную несовершенность бытия. Любое созданное человеком творение обречено на изъяны и ошибки.

3
tvorog8088

Если только товар продавца то не интересно.

1
Footmob

Ну думаю, в Старфилде, как и Обливионе, как и в Скайриме, как и в Фоллаутах, есть комната разработчика, где вообще все предметы игры естт, включая все шмотки и оружие - coc qasmoke, какой-нибудь

3
TitanSteel Footmob

Редактор появится для самого Stanfield, узнаем, какое там id.

1
TitanSteel

Сомневаюсь, что беседка будет это фиксить, это же не онлайн игра, где есть донат. Они уже получили деньги.

Такие вещи фиксят энтузиасты с неофициальным патчем.

Да, к тому же, такие баги и багами сложно назвать, особенно на фоне некоторых других.

1
Lucrise

а что там фиксить. просто пониже сундук передвинуть. тк все торговцы (как и в пред играх) тупо болванчики, у которых под землей сундук со всех их инвентарем. it just works

2
TitanSteel Lucrise

Для беседки это уже, словно, баг пофиксить. Раньше такие сундуки, кстати, на "нужен ключ" закрывали.

Жаль, что разработчики так и не додумались добавить такие сундуки, как хранилище товаров, с возможностью легального грабежа содержимого. А так товары словно из воздуха берутся.

1
Sprintin

ну дак это сундук продавца.

у продавцов всех, есть сундуки рядом сними в текстурах, где лежит весь продаваемый товар.

1
alex_jay

Весь смысл сюжета этой халтуры(игры) в том, что бы собрать макгаффин и

Спойлер

начать нг+ в якобы параллельной реальности.

т.е. абсолютно бессюжетная лажа, с унылейшим геймплеем, но народ и это жрет.... идиократия.

0