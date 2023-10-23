В Starfield обнаружили критический баг, который вызывает исчезновение целых городов из игры

Одна из самых ожидаемых игр 2023 года и главный проект Bethesda Softworks за последние несколько лет — научно-фантастический ролевой экшен Starfield не смог избежать проблемного релиза. Практически каждый игрок успел пожаловаться на проблемы с производительностью и огромное количество багов, которых с каждым днем становится только больше, а последствия от них масштабнее. Уровень багов в Starfield — от исчезновения космических кораблей, вылетов и проблем с текстурами — повысился до исчезновения городов.
Неприятной находкой поделился пользователь под ником Cerparis. В его игре появилась необъяснимая ошибка, которая вызвала удаление целого города. При этом персонажи, источники освещения и некоторые объекты остались на месте, из-за чего ошибка визуально пугает еще сильнее. Как выглядит баг, вы можете увидеть на представленном ниже скриншоте.
Во время путешествия игрока по Новой Атлантиде в Starfield вся архитектура города — от небоскребов и магазинов до метро — таинственным образом исчезли. Персонажи и объекты оказались на пустой поверхности планеты, но при этом их модель поведения никак не пострадала. NPC продолжают заниматься своими делами, как будто продолжают жить в городе.
Помимо Новой Атлантиды, игрок посетил Неон в Starfield и обнаружил, что этот город также исчез. Многие пользователи заявили в комментариях под оригинальным постом, что также встречали похожие ошибки. По их мнению, проблема не связана с банальным отображением текстур, вероятно, это проблема носит куда более серьезный характер, и разобраться в ней будет не так просто. Игроки не верят, что разработчики из Bethesda займутся её устранением, вместо этого они отсылают информацию авторам модификаций в надежде, что они смогут устранить баг.
Это оптимизация текстур.
В Старфилде по мере прохождения игры обнаруживается критический баг, это всеобщая скука в игре, из-за которой уже не хочется заходить в игру.
вся игра этот один сплошной баг и душнилово космическое
Шикарные "скриншоты".
Кто-то до сих пор фоткает монитор на телефон....
потомственные любители экранок :)
Ну или консольщик банально. Найди на xbox кнопку принт скрина.
холопопроблемы)
Все таки они помнят скайрим. В базовом скайриме до сих пор хватает багов несмотря на кучу переизданий
Беседка такая Беседка...
Хз, за 142 часа ничего похожего не видел, на форуме в стиме тоже ничего такого не слышно. Опять кто то попытался запускать игру на втором пентиуме?
из самого страшного что у меня было:
- НПЦ без глаз\а первые 10 часов попадались регулярно. потом вроде глаза вернулись.
- гг стал прозрачным (не сбросился хамелеон).
- пару раз улетал в грузовом отсеке чужого корабля и всё.
- нпц без прочих текстур лиц
Забавно. Ни разу такого не видел ) Игра точно стоит на SSD? В 23-м году это нужно указывать в требованиях. У меня даже третья балдура, стоящая на HDD, минуты полторы прогружает текстуры .
Просто купите 4090 и не будет ни багов ни тормозов. Все же просто, чё как вчера родились что ли.
На 7900 XTX в некоторых местах бывает пролаг. Ей, вероятно, нужен проц. на AM5 (у меня AM4) и M2 SSD (у меня SATA SSD)
Всё правильно. Всё как задумывал Тодд. Эти города, NPC... Зачем? Только 1000 голых планет и ваше воображение.
RTX2070 + SSD = багов не замечено.
В игре есть лимит на файлы сохранений. Лимит на сейвы, Карл. У меня было около 120 сейвов. При очередной попытке сохранения выскочило окошко "Внимание! У вас заканчивается место для сохранений. Удалите некоторые из них чтобы освободить место." Ну как-то так было, точную формулировку не помню. Ну ладно, лезу проверять место на диске, свободно 8 Гб. Чего-ж тебе еще надо, собака? Самое интересное что игра сейвы продолжает писать в папку, несмотря на сообщение.