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Starfield 06.09.2023
7.9 696 оценок

В Starfield, по словам Тодда Говарда, будет еще масса "сюрпризов", о которых Bethesda даже не говорила

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Gruz_
Новости

Стартовала выставка Gamescom 2023, на которой Тодд Говард успел сообщить посетителям, что в Starfield вас ждет довольно много сюрпризов, о которых Bethesda даже не заикнулась.

Тодд Говард, руководитель Bethesda, занял центральное место на открытии выставки Gamescom 2023, рассказав о долгожданной Starfield и сообщив, что, несмотря на все, что Bethesda уже успела сообщить о проекте, геймерам еще предстоит раскрыть множество сюрпризов. По словам Говарда, Bethesda всегда мечтала создать игру, в которой игроки получили бы возможность свободно исследовать галактику, взлетая с разных планет.

Руководитель Bethesda также сообщил некоторые ключевые подробности о начале Starfield: по его словам, игроков ждет увлекательное приключение в стиле "NASA и Индиана Джонс", берущее свое начало после того, как игроки столкнутся со странным артефактом. Впрочем, даже открыв некоторые подробности начала событий Starfield и рассказав о сюжете в целом, Говард отметил, что "сюжет имеет много направлений" и что "в игре много сюрпризов, о которых мы не говорили. Я не хочу здесь спойлерить, но мы действительно очень довольны тем, каким получился сюжет, и как он развивается"

Для тех, кто приобретет Starfield Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition, Starfield станет доступен 1 сентября. Купившим стандартное издание придется подождать до 6 сентября, прежде чем они смогут оценить новую игру от Bethesda.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Сyberpunk

Всё что вам надо знать, так это то, что игра является научной фантастикой и придерживается базовых принципов науки и физики. Приведу пример: у разных планет - разная гравитация, а гравитация в свою очередь влияет на течение времени. Например, у Юпитера гравитация в 4 раза мощнее земной гравитации. Это значит, что если провести 1 год вблизи Юпитера, то на земле пройдет 4 года! А теперь помножьте это на игровое течение времени, а также на разновидности планет, где гравитация может сильно коррелироваться в зависимости от её размера и массы...

5
Freund Benno

Тогда все квесты провалятся с течением времени :) Игровая условность как то должна балансировать на этой теме

3
Сyberpunk Freund Benno

Я не могу сказать большего, поскольку это будет уже спойлером...

0
Skyff

Энштейн ох***л бы от такой интерпретации ОТО...

0
ChiliPepper

....о которых Bethesda даже не догадывается.

3
Deveron

Самый главный сюрприз, что будет куча багов и зависонов не смотря на хвалебные отзывы продажных чудиков.

0
Rey Harley

Починят, будто сейчас бывают игры без кучи багов на релизе

0
Freund Benno

В ролике 40 минутном, у совершенно случайного авроамериканца, который возможно купил, не будем беспочвенно обвинять человека, 3 разных версии игры, стандарт, премиум и коллекционку, у него в ролике некоторые нпц врезаются в объекты при ходьбе, и стоят подтупливают, обрабатывают как обойти их. Вроде даже не критично, но в глаза бросилось.

1
001fess

главный сюрприз в том что потянет только на ртх.

-1
Степ123 001fess

ДА что вы говорите )))) та игра под РТХ не затачивается она затачивается под АМД

3
0ncnjqybr
Самый главный сюрприз, что будет куча багов и зависонов

Вот как раз это сюрпризом не будет.

1
Gargantua Int

что то прям не игра а пздц какой то выходит

0
Destroited

То-есть в 23 году тебя это реально удивляет да ?

0
Gargantua Int Destroited

ну как бы они всё насыпают и насыпают контента)

0
Анжелика04

Главный сюрприз будет у хорошенькой спутницы , когда с неё мутить будет)

0
-zotik-

Она не говорорила о качестве игры, значит будет сюрприз)

0
RTYWD

ЭЭ слышь купи

0
AndralStormborn

Наверняка получится шикарная игра. Особенно после патчей и с модами.

0
askazanov

Так ни кто и не спорит))))

0