В Starfield, по словам Тодда Говарда, будет еще масса "сюрпризов", о которых Bethesda даже не говорила

Стартовала выставка Gamescom 2023, на которой Тодд Говард успел сообщить посетителям, что в Starfield вас ждет довольно много сюрпризов, о которых Bethesda даже не заикнулась.
Тодд Говард, руководитель Bethesda, занял центральное место на открытии выставки Gamescom 2023, рассказав о долгожданной Starfield и сообщив, что, несмотря на все, что Bethesda уже успела сообщить о проекте, геймерам еще предстоит раскрыть множество сюрпризов. По словам Говарда, Bethesda всегда мечтала создать игру, в которой игроки получили бы возможность свободно исследовать галактику, взлетая с разных планет.
Руководитель Bethesda также сообщил некоторые ключевые подробности о начале Starfield: по его словам, игроков ждет увлекательное приключение в стиле "NASA и Индиана Джонс", берущее свое начало после того, как игроки столкнутся со странным артефактом. Впрочем, даже открыв некоторые подробности начала событий Starfield и рассказав о сюжете в целом, Говард отметил, что "сюжет имеет много направлений" и что "в игре много сюрпризов, о которых мы не говорили. Я не хочу здесь спойлерить, но мы действительно очень довольны тем, каким получился сюжет, и как он развивается"
Для тех, кто приобретет Starfield Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition, Starfield станет доступен 1 сентября. Купившим стандартное издание придется подождать до 6 сентября, прежде чем они смогут оценить новую игру от Bethesda.
Всё что вам надо знать, так это то, что игра является научной фантастикой и придерживается базовых принципов науки и физики. Приведу пример: у разных планет - разная гравитация, а гравитация в свою очередь влияет на течение времени. Например, у Юпитера гравитация в 4 раза мощнее земной гравитации. Это значит, что если провести 1 год вблизи Юпитера, то на земле пройдет 4 года! А теперь помножьте это на игровое течение времени, а также на разновидности планет, где гравитация может сильно коррелироваться в зависимости от её размера и массы...
Тогда все квесты провалятся с течением времени :) Игровая условность как то должна балансировать на этой теме
Я не могу сказать большего, поскольку это будет уже спойлером...
Энштейн ох***л бы от такой интерпретации ОТО...
....о которых Bethesda даже не догадывается.
Самый главный сюрприз, что будет куча багов и зависонов не смотря на хвалебные отзывы продажных чудиков.
Починят, будто сейчас бывают игры без кучи багов на релизе
В ролике 40 минутном, у совершенно случайного авроамериканца, который возможно купил, не будем беспочвенно обвинять человека, 3 разных версии игры, стандарт, премиум и коллекционку, у него в ролике некоторые нпц врезаются в объекты при ходьбе, и стоят подтупливают, обрабатывают как обойти их. Вроде даже не критично, но в глаза бросилось.
главный сюрприз в том что потянет только на ртх.
ДА что вы говорите )))) та игра под РТХ не затачивается она затачивается под АМД
Вот как раз это сюрпризом не будет.
что то прям не игра а пздц какой то выходит
То-есть в 23 году тебя это реально удивляет да ?
ну как бы они всё насыпают и насыпают контента)
Главный сюрприз будет у хорошенькой спутницы , когда с неё мутить будет)
Она не говорорила о качестве игры, значит будет сюрприз)
ЭЭ слышь купи
Наверняка получится шикарная игра. Особенно после патчей и с модами.
Так ни кто и не спорит))))