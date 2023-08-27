В Starfield всё-таки появятся рабочие лестницы

Вертикальные лестницы уже давно появляются в играх Bethesda, но с весьма сомнительной реализацией - по сути они всегда служили объектом перехода между локациями с загрузочным экраном без соответствующей анимации и никогда не использовались для перемещения в пределах одной локации из-за ограничения движка (если не учитывать заскриптованные анимации NPC).
В Starfield, как и в прошлых играх Bethesda, также появятся лестницы, но на этот раз студия решила удивить игроков и сделала полноценные рабочие лестницы с анимацией взбирания по ним. Впервые намёк о наличии анимированных лестниц появился в тизер-трейлере игры 2022 года, когда человеку, карабкающемся по лестнице, было уделено особое экранное время, но теперь благодаря слитому в сеть кадру из игры стало ясно, что лестницы действительно будут рабочими. Между тем "классические" лестницы без анимации и с подзагрузкой всё ещё будут присутствовать в игре (как минимум при входе в космический корабль игрока).
Примечательно, что для Fallout 4 существует рабочий мод на возможность лазать по лестницам, который при этом работает без расширителя скриптов. При использовании лестницы камера переключается на вид от третьего лица и герой автоматически взбирается или опускается по ней. Не исключено, что в Starfield лестницы будут работать по тому же принципу.
Абалдеть в игре 2023 будут рабочие лестницы! А эта функция точно идëт в комплекте с игрой или нужно отдельно DLC докупать за 1999 рублей?
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Ну удивила же…)))
В стиме не продается, На сторонних ресурсах аж за 5500 рубасов, русского языка нет, ну тут торрент только, и никакие лестницы не помогут.
вы реально запарили уже ныть по поводу отсутствия Русского языка 🤦♂️
Не ныть, а констатировать факт. И да, только торрент
Можно через геймпасс.
После стольких лет, беседка, наконец, победила лестницы
лучшеб колесный транспорт
Почему в видеоиграх до сих пор есть какие-то проблемы с лестницами?!
В играх проблем нет, а у поделок беседки проблемы из-за всратого движка
Ш—шляпа
и те заскриптованные окажутся
Афтор алё , уже есть ролик в котором лестницы всё также не доступны , в своём корабле так точно , нажимаешь на неё и перс появляется на втором этаже корабля , сомневаюсь что в других местах будет по другому
Одно другому не мешает,вполне могут быть как интерактивные лестницы в аванпостах так и статичные, в качестве перехода между локами.
Так и есть. В играх Bethesda двери тоже делятся на 2 типа - которые можно просто открывать и при открытии которых игрока перемещают в другую локацию
Да? Серьёзно что ли?
Текст в описании что ли продублирован🤔,так вроде читаешь статейку и появляется ощущения какого то дежавю 😊😏
Прошу прощения, телефон с которого пишу новость шалит. Сейчас исправлю
Использовать генеративный ИИ чтобы сделать персонажей максимально живыми? Неее, давайте сделаем рабочую лестницу! Ну просто вау. Я удивлен, честно.
Какая наглая наивность, учитывая что ИИ-генерация диалогов минимально изучена и вцелом пока что мало где интегрирована.
Что там из весомых примеров?
Единственный- технодемка The Matrix Awakens,
с интеграцией ИИ к диалогам всего около двух\трех месяцев назад.
Твоя претензия на уровне "Эй Илон, ты вот в космос ракеты запускаешь, а высадись завтра на Марс"
https://www.playground.ru/starfield/news/insajder_starfield_kotoryj_slil_pervye_40_minut_gejmpleya_byl_arestovan_za_krazhu_kopij_igry_i_hranenie_marihuany-1647058
посмотри если не видел
Как это отменяет наличие интерактивных лестниц