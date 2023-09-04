В Starfield вы можете путешествовать между планетами без быстрого перемещения, но это займёт много времени

Сценарист Sony Santa Monica и бывший журналист видеоигр Алана Пирс воспользовалась возможностью, предоставленной ранним доступом космической ролевой игры Starfield от Bethesda, чтобы узнать, действительно ли можно использовать космический корабль для преодоления огромных расстояний, разделяющих планеты без использования быстрого перемещения.
Алана таким образом попытался ответить на один из вопросов, заданных сообществом в последние месяцы. Оказавшись на борту «Фронтира», она достигла Солнечной системы и дала максимальную энергию двигателям космического корабля, чтобы продвинуться к границам нашей планетарной системы.
Как только Плутон был установлен в качестве конечной цели, Пирс непрерывно путешествовала в течение семи часов и обнаружила, что да, можно достичь любой планеты в вашей системе, не используя быстрое путешествие.
Таким образом, как свидетельствует Алана Пирс, вид из иллюминаторов космических кораблей это не статические скайбоксы, но генерируются реалистичным и полностью «трехмерным» способом, чтобы представить точное местоположение небесных тел, указанных на мини-карте.
осталось только сделать мод на супер скорость, будет не плохо, даже если пару минут лететь, уже будет натурально смотреться
А то, что это оказалась не планета, а пустая сфера с текстуркой, мы скромно умолчим. Стримерша так-то не только до Плутона долетела, но и влетела прямо в него. Сесть на планету она не смогла, за неимением оной.
Прикольно....
К чему эти статьи? Если я напишу что в Скайриме тоже можно путешествовать без быстрого перемещения, ножками, то будет ли это достойной новостью?))
Тише-тише, не мешай спамить и зарабывать бонусы. Не понимаешь? Игра новая, модная, каждая новость хомяками будет за обе щеки улетать.
Старфилд это провал?
Каждый день, по этой игре выходит около 20 новостей, в Стиме у неё хороший онлайн и это ещё даже не релиз - и как ты думаешь, провал или нет?
То что тут хейтят игру, то тут надо учитывать то, что 95% этих людей - даже в игру лично не играли. А те кто играл - играл без нормального перевода, а многие и вовсе без него, причем играли в игру беседки, на старте, что немного глупо.
Так же, в Ютубе и так далее - довольно много народа стримят игру.
Либо автор с лишней хромосомой или он нам повесил лапшу на уши ведь планеты это и есть скайбоксы что видно в оригинале
Ну вот - а хейта то навалили. В целом я просто графону рад - для беседки это неожиданно, как будто им id все рисовали а не они сами. Для модов игра - рай до выхода тес6.
Дак не зря навалили - планеты-то и не было, бгг