Варианты романтических отношений в Starfield будут ограничены четырьмя персонажами ©

Директор игры Starfield Тодд Говард появился на последнем Kinda Funny Xcast ранее сегодня, 22 июня, и раскрыл некоторую новую информацию о романтических отношениях. "Четыре главных Созвездия - это те, которые поддерживают полные квестовые линии для них и для романов", - сказал Говард, отвечая на вопрос зрителя о романтических отношениях в новой игре.

Другими словами, независимо от того, сколько компаньонов будет доступно в Starfield, мы сможем завести романтические отношения только с четырьмя из них.

Говард также подробно рассказал о том, как вообще работают компаньоны. Оказывается, ваш выбор в Starfield может иметь радикальные последствия для ваших компаньонов. Ваши союзники, возможно, не станут наносить вам удар в спину, но, судя по комментариям Говарда, они будут очень долго злиться на вас.

В другом месте нового интервью Говард рассказал, что процедурные планеты Starfield будут иметь созданные вручную локации, все из которых будут загружены и определены, как только вы приземлитесь на планету. Очевидно, что основные локации и планеты Starfield уже предопределены и сделаны вручную, но когда дело доходит до космических просторов, многое остается на волю случая.

Starfield наконец-то появится в конце этого года 6 сентября для ПК и Xbox Series X/S.