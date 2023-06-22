Варианты романтических отношений в Starfield будут ограничены четырьмя персонажами

Директор игры Starfield Тодд Говард появился на последнем Kinda Funny Xcast ранее сегодня, 22 июня, и раскрыл некоторую новую информацию о романтических отношениях. "Четыре главных Созвездия - это те, которые поддерживают полные квестовые линии для них и для романов", - сказал Говард, отвечая на вопрос зрителя о романтических отношениях в новой игре.
Другими словами, независимо от того, сколько компаньонов будет доступно в Starfield, мы сможем завести романтические отношения только с четырьмя из них.
Говард также подробно рассказал о том, как вообще работают компаньоны. Оказывается, ваш выбор в Starfield может иметь радикальные последствия для ваших компаньонов. Ваши союзники, возможно, не станут наносить вам удар в спину, но, судя по комментариям Говарда, они будут очень долго злиться на вас.
В другом месте нового интервью Говард рассказал, что процедурные планеты Starfield будут иметь созданные вручную локации, все из которых будут загружены и определены, как только вы приземлитесь на планету. Очевидно, что основные локации и планеты Starfield уже предопределены и сделаны вручную, но когда дело доходит до космических просторов, многое остается на волю случая.
Starfield наконец-то появится в конце этого года 6 сентября для ПК и Xbox Series X/S.
Тодд представил в игре уникальные,полные квестовые линии четырёх персонажей для романтических отношений))
Что-то вообще не впечатляет. В Скайриме вот был целый список мужей и жëн
Проблема в том, что это были не полноценные романы, а убогие обрубки. Ты просто подходил к понравившейся тян и делал ей предложение. Все.
Ну в Скайриме не было квестовых линии для романов, тут скорее Фолаут 4 можно привести где они были, но со сколькими можно было завести отношения я не знаю , минимум с тремя.
Ага. Только там сперва нужно было пройти проверку на красноречие. И если оно у тебя не прокачано, хер тебе, а не роман. Зато всегда есть одежда и препараты с плюсом к харизме. Переодевайся в дебильный наряд, надевай клоунский колпак, очки ботана, бахни водки, кольнись ширевом и все бабы сразу твои. Ведь это так и работает в реальной жизни
Ну вообще да, это довольно реалистично, шанс все рано не 100% .)
У меня 100%. Пока я был трезвый, мне никто давать не хотел. Стоило мне выдуть литру и ширнуться, все стало получаться с первого раза. Все бабы , видимо, просто обожают, когда к ним клеится нарик с перегаром.
Планеты однообразны и безжизненны, транспорта нет, романов меньше чем в киберпанке. Зато Престона и придурка фаната добавить не забыли.
Напоминаю, это та самая игра, которая:
"очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"
"содержит больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые"
"игра, которая определит поколение"
"станет переломной"
"6 игр в одном"
Ты главное запиши свой комментарий куда-нибудь, чтобы не забыть, потом спустя десяток лет зайдёшь в статистику стим и понимающе посмеёшься над своей иронией.
В Mass Effect, наверное, было раза в 2 больше.
А в первом Ведьмаке вообще почти в 7 раз больше. 23 романа с самыми разными бабами.
Как в Киберпанке 2077 что ли?))
В кибербаге и то больше, если считать Мередит.
Судя по прогрессивной повестке, что сейчас царит в играх, этими компаньонами будут:
В какой-то части Fallout уже был робот-проститутка.
Ты, да я, да мы с тобой.
С четырьмя?
По логике, будут 2 бабы и 2 мужика... смотря каким полом играешь...
Итого............[ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЁТ. ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ]........................ 2!
заднеприводность никто не отменял)
похоже будут 2 нормальных варианта, и 2 гомосяцких
Думаю, и эти 4 будут где-то на уровне Fallout4. "Ты сделал мой квест, ты мой самый лучший друг! Ой, а я тебе еще и нравлюсь, тогда давай еще и мутить, ура! the end" Впрочем, романы у беседки это далеко не самая сильная сторона, так что простим.
ахахахаха, щас частями повсплывает весь кал игры. хавайте. ещё персы будут чёрными и голубыми