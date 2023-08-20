Ведущий дизайнер Starfield вспоминает умершего коллегу, с которым он создавал миссию

Эмиль Пальяруло, ведущий дизайнер и сценарист Starfield, рассказал об одной из миссий игры, которую, по его словам, "игроки не могут дождаться". Миссия была создана совместно с Эриком Бодуэном, который до своей смерти в октябре прошлого года работал над Starfield в качестве старшего дизайнера.
Пальяруло в своих сообщениях на X говорит, что, думая о разработке Starfield, он вспоминал Бодуэна. Ведущий дизайнер вспоминает о своей работе над миссией, которую он описывает как "великолепное сотрудничество" между ним и Бодуэном. "Мы меняли друг друга", - пишет он, - "и боже, как нам было весело это делать".
Паглиаруло также описывает присутствие Бодуэна как движущую силу в команде разработчиков Starfield. "Он обладал таким оптимизмом, который заставляет вспомнить, как здорово быть игровым дизайнером. До ковида, когда мы были все вместе, я всегда мог узнать звук его сандалий, когда он подходил к моему офису" и что его "творческий и часто причудливый ум был именно тем, что нужно нашим играм".
Пока мы не можем знать, про какой именно квест вспоминал Пальяруло, но после выхода Starfield ведущий дизайнер раскроет название этого "квеста", чтобы все могли в деталях увидеть, как много Бодуэн смог дать Starfield.
Очередной посыл придать весу творению которое находится под грифом секретно и которое ни кто толком и не видел и нет должного представления что это. К сожалению только увеличивает усталость от напыщенной мнимой таинственности….
Это Remnant 2? Как будто скриншот оттуда
На скрине похоже место из фолыча 3 - Мегатонна))
Какие- то мушкеты в 25 веке? Это стебуться так они