Ведущий разработчик Starfield поблагодарил фанатов за поддержку и напомнил, что не может публично обсуждать игру

Не все члены команды разработчиков Starfield могут говорить о Starfield. На самом деле, это могут делать лишь очень немногие сотрудники Bethesda, включая, конечно же, Тодда Говарда, как пояснил в Twitter директор по дизайну студии игры Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo), явно желая дать понять тем, кто следит за ним, что он не может высказываться на определенные темы.
Пальяруло рад, что фанаты с нетерпением ждут выхода игры, но ему запрещено говорить о ней:
Я знаю, что это не то, что хотели бы услышать от меня фанаты Starfield, но я хочу внести ясность: никто, кроме Тодда Говарда, не имеет права говорить об информации об игре, которая еще не была обнародована. Этим занимаются люди из нашего отдела PR/маркетинга/сообщества. У вас много вопросов, я знаю. И мои весьма туманные сообщения об игре не помогли. Я РЕАЛЬНО рад тому, как вы ждете Starfield. Серьезно. Для меня это удивительно. Мне очень жаль, что я не могу ответить на 99% ваших вопросов. Я не могу поделиться своим мнением о содержании игры; я не могу говорить о производительности; я не могу обсуждать... в общем, большинство тем. Я подписал соглашение о неразглашении информации. Я профессионал. Я не хочу быть уволенным. Но для нас ваша поддержка - это ВСЁ. Вы наполняете мое сердце каждый день. Лучшие фанаты на свете.
Для тех, кто не знает, NDA (Non Disclosure Agreement) обязывает тех, кто его подписывает, не разглашать конфиденциальную информацию любого рода, в данном случае связанную со Starfield.
Смысл сказанного Пальяруло должен быть достаточно ясен, но, перефразируя его, можно сказать, что это призыв не слишком напрягать команду разработчиков вопросами, на которые они не могут ответить по контракту. Конечно, радость от такого интереса должна быть огромной.
Для остальных напоминаем, что Starfield выйдет 6 сентября 2023 года эксклюзивно на Xbox Series X/S и PC. Кроме того, она сразу же будет запущена в Xbox и PC Game Pass.
Может вы сначала оценки посмотрите, потом будете благодарить?) Сам жду, но проект дичайше рискованный с таким количеством фич.
А у них с каждой игрой так(фол 76 не в счёт),куча ложных обещаний и багов,но всё равно проект выходит такого уровня,что в него ещё 20 лет играют,даже без модов.
С 90% вероятностью будет провал аля 76й фол, игры "развлеки себя сам" никогда не получали высоких оценок, сейчас рекламку покрутят деняк срубят, а дальше в свободное плавание, ну и за отсутствия локализации с тонной текста отдельный жирнючий минус из за которого даже не хочется купить этот скорей всего провальный проект в "бесплатном" магазине.
если отбросить локализацию и посмотреть на количество фич, ты мамкин эксперт не можешь даже 50% ставить на провал потому, что игры так не оцениваются до релиза
Понятно почему у тебя новый акк.. такую фигню с основного писать стыдно) Погугли количество "игр года" у Беседки. Одна из 4х студий, которые больше одного раза были разработчиком года на GDC.
76 они сваяли за пару месяцев из-за плачевного финансового состояния издателя,старфилд же делается лет 5 и с кучей вливаний,разница колоссальна.
А я то подумал, как это новый день и не одной новости по Старфилд, что то случилось!? А нет, всё в порядке!)))))
потому что её там нет) так что бегом делать предзаказы !!!
Прям тебе релизную копию прислали и игра не работает? Астрологи походу объявили неделю звездоболов))
ты реально сомневаешься в том что там будут проблемы со стабильными 60 кадрами?) даже не сомневайся в этом) лок кадров на х коробке в 30 фпс тому подтверждение. Да они игру показывали в 30 фпс)) это смешно
Да начхать) В КС тогда чтоли бегай, для тебя как раз на 300 фпс, только текстурки выключи, а-то они -3 кадра сразу)) А-то знаешь Балдур говорят тоже не 189 фпс, да и финалка16 чёт не очень.
Касаемо самой игры не переживаю, а вот отсутствие русской локализации расстраивает. Ну и самый важный вопрос - оптимизация.
Без локализации только в торрент магазине брать и ни копейки таким разрабам за подобное отношение.
Фанбои схавают)))
можно посоветовать не делать предзаказы чтобы после не пришлось плакаться. проект слишком перепарен и уже были прецеденты с отсутствием оптимизации . пусть выйдет посмотрите отзывы подопытных а после уже решать о покупке может вовсе выйдет хлам или сырая и подождя можно урвать со скидкой и допиленную
Ждем, очень интересно поиграть и посмотреть что там такого эх. Жду как форзу моторспорт