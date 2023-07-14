Ведущий разработчик Starfield поблагодарил фанатов за поддержку и напомнил, что не может публично обсуждать игру ©

Не все члены команды разработчиков Starfield могут говорить о Starfield. На самом деле, это могут делать лишь очень немногие сотрудники Bethesda, включая, конечно же, Тодда Говарда, как пояснил в Twitter директор по дизайну студии игры Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo), явно желая дать понять тем, кто следит за ним, что он не может высказываться на определенные темы.

Пальяруло рад, что фанаты с нетерпением ждут выхода игры, но ему запрещено говорить о ней:

Я знаю, что это не то, что хотели бы услышать от меня фанаты Starfield, но я хочу внести ясность: никто, кроме Тодда Говарда, не имеет права говорить об информации об игре, которая еще не была обнародована. Этим занимаются люди из нашего отдела PR/маркетинга/сообщества. У вас много вопросов, я знаю. И мои весьма туманные сообщения об игре не помогли. Я РЕАЛЬНО рад тому, как вы ждете Starfield. Серьезно. Для меня это удивительно. Мне очень жаль, что я не могу ответить на 99% ваших вопросов. Я не могу поделиться своим мнением о содержании игры; я не могу говорить о производительности; я не могу обсуждать... в общем, большинство тем. Я подписал соглашение о неразглашении информации. Я профессионал. Я не хочу быть уволенным. Но для нас ваша поддержка - это ВСЁ. Вы наполняете мое сердце каждый день. Лучшие фанаты на свете.

Для тех, кто не знает, NDA (Non Disclosure Agreement) обязывает тех, кто его подписывает, не разглашать конфиденциальную информацию любого рода, в данном случае связанную со Starfield.

Смысл сказанного Пальяруло должен быть достаточно ясен, но, перефразируя его, можно сказать, что это призыв не слишком напрягать команду разработчиков вопросами, на которые они не могут ответить по контракту. Конечно, радость от такого интереса должна быть огромной.

Для остальных напоминаем, что Starfield выйдет 6 сентября 2023 года эксклюзивно на Xbox Series X/S и PC. Кроме того, она сразу же будет запущена в Xbox и PC Game Pass.