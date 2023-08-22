Ведущий разработчик Starfield подтвердил, что полное исследование планеты возможно сразу после приземления

Ранее сегодня Пит Хайнс (Pete Hines) из Bethesda ответил в Twitter на вопрос, можно ли будет исследовать "всю планету" после высадки на нее. Хайнс развеял все сомнения, прямо подтвердив, что да, любой, кто приземлится на планету на своем космическом корабле, сможет сразу же отправиться в путь и начать ее исследовать.
Да, если захотите. Вперед, отважный исследователь
Однако не стоит воспринимать слова Хайнса в том смысле, что во время перехода не будет никаких загрузочных экранов и cutscenes. Во время презентации Starfield Direct в начале этого года было показано подтверждение наличия сцен взлета и посадки на планетах, что означает, что вы не сможете просто беспрепятственно прилететь на выбранную вами планету или взлететь с нее.
Вероятно, Хайнс имеет в виду, что у вас не будет никаких геймплейных барьеров, мешающих исследовать планету сразу после приземления на нее. Например, не нужно будет выполнять какие-то рутинные задания, например, исследовать планету, прежде чем начать по ней гулять.
Интересно, что Star Wars Outlaws предлагает то, чего нет в Starfield, - бесшовные переходы из космоса на планету. В игре Ubisoft Massive есть плавные переходы между полетами в космосе и исследованием планет, причем переход не сопровождается заставкой. Просто небольшое забавное сравнение для всех присутствующих.
Это может показаться невинной мелочью в игре Bethesda, но будьте внимательны, ведь Starfield сломала дату выхода в продажу, которая состоится 6 сентября (и 1 сентября для игроков раннего доступа к Starfield). В Интернете уже появились геймплейные ролики, так что будьте предельно осторожны, если не хотите, чтобы вам испортили сюжетные моменты и другие детали.
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Жирный лайк разрабам за свободу действий
Говорил же что планеты можно полностью иследовать, а не кусок арены вокруг карабля
"Вы не можете идти в эту сторону. Развернитесь!"
Вангую брождение по пустым сгенерированным ландшафтам, чекайте а-ля даггерфол.
ну и зачем мне целая планета, по которой я на своих копытах бегать должен? хоть тарантас какой добавили бы, или движок не позволил?
Один город-деревня и бескрайние просторы пустынной планеты со случайно сгенерированными деревьями и лягушками? Я конечно буду удивлен, если на планете окажется десятки-сотни городов, с возможностью заходить в какие-нибудь здания помимо магазинов. Но вес в 130 гб, 60-70% из которых занимают текстуры, намекает на обратное..