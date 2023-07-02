Ведущий сценарист Dragon Age выступил в защиту малого количества романтических вариантов в Starfield

Романтические возможности Starfield ограничены четырьмя конкретными компаньонами, но бывший ведущий сценарист серии Dragon Age считает, что это хорошая новость.
Игровой директор Starfield Тодд Говард раскрыл количество романтических компаньонов в начале этого месяца, где он сказал: "четыре основных Созвездия [NPC] - это те, которые поддерживают полноценные квестовые линии для них и для романтики". Многие фанаты выразили разочарование по поводу этой цифры, учитывая, что в игре будет около 1000 планет для исследования, и, предположительно, много людей, которых можно встретить, но это не все плохие новости.
Дэвид Гейдер, создатель мира Dragon Age, считает, что меньшее количество вариантов романтических отношений может быть хорошим.
Я бы сказал, что это хорошо, и надеюсь, что это говорит о "качестве, а не количестве", по крайней мере, в плане повествования. Он продолжил: Если только значимая романтическая история не является тем, что, по воображению, может придумать ИИ... в таком случае, фу.
Это не плохое и не удивительное замечание Гейдера, поскольку в самой первой игре Dragon Age также было четыре варианта для романтики, и она широко считается одной из лучших ролевых игр в своем роде. Для сравнения, некоторые другие звездные игры также имеют меньшее количество вариантов для романтического интереса, включая Cyberpunk 2077 (с четырьмя), первый Mass Effect (с тремя) и The Witcher 3 (у которой только два основных).
Starfield выйдет 6 сентября для Xbox, PC и Game Pass.
хочу делать меньше, но плати мне за это больше!
мододелы поправят, можно будет даже свой корабль романсить
Они хотят ограничить в игре с кучей планет всего четырех парней, которых я могу загонять в постель? Серьёзно? Да это позор! Столько неисследованных миров и только четыре тупых компаньона?
Очевидно, что разработчики совсем не понимают, как работают игры. Нужно больше романтических вариантов! Нужно развлекать игрока, а не ограничивать его. Иначе игра провалится с треском.
Нет, четыре персонажа для романтики - откровенно слабо. Качество штампа, а не количество, о чем они говорят? Какая разница, если количество в любом случае явно недостаточное.
Не очень пониманию вонизм игроков, 4 вполне нормальное число для больших рпг, 2 бабы, 2 мужика, очень редко когда бывает больше, если вообще бывают эти отношения в рпг, но игрокам это не важно , главное это остаться не довольными, а причины сами придумают.
Ниче, моддеры поправят и будет вам космогарем покруче чем у капитана Шепарда)
Полностью с ним согласен. Качество - не есть количество.
Но учитывая, что варианта четыре - я думаю, можно их разделить на два. Два однополых и два гетеросексуальных.
Я думаю, все будут би. И двое мужчин, и две женщины.
если совсем ленивые четыре БИ просто будут
По мне нормально 2-5 полноценных романа. А кто просто кто любит перепехон, просто разовый секс (без какой либо романтики). Как ведьмаке было любил Геральт двух(одну) спал за три игры, с десятком другим.
в последних всяких играх как то не особо хочется выполнять романтические квесты в играх.
поэтому количево и разнообразие типов тел, бород и причесок помогло бы возможна.
И самое худшее в этой историй что два персонажа это мужики, остальные два это бабы сюрпризом при этом черные 😄
Смотря кто там эти интересы.
И вообще - чего не сравнивают с тем же Skyrim. Я уже забыл, сколько там обычных партнёров, но с модами...