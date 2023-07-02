Ведущий сценарист Dragon Age выступил в защиту малого количества романтических вариантов в Starfield ©

Романтические возможности Starfield ограничены четырьмя конкретными компаньонами, но бывший ведущий сценарист серии Dragon Age считает, что это хорошая новость.

Игровой директор Starfield Тодд Говард раскрыл количество романтических компаньонов в начале этого месяца, где он сказал: "четыре основных Созвездия [NPC] - это те, которые поддерживают полноценные квестовые линии для них и для романтики". Многие фанаты выразили разочарование по поводу этой цифры, учитывая, что в игре будет около 1000 планет для исследования, и, предположительно, много людей, которых можно встретить, но это не все плохие новости.

Дэвид Гейдер, создатель мира Dragon Age, считает, что меньшее количество вариантов романтических отношений может быть хорошим.

Я бы сказал, что это хорошо, и надеюсь, что это говорит о "качестве, а не количестве", по крайней мере, в плане повествования. Он продолжил: Если только значимая романтическая история не является тем, что, по воображению, может придумать ИИ... в таком случае, фу.

Это не плохое и не удивительное замечание Гейдера, поскольку в самой первой игре Dragon Age также было четыре варианта для романтики, и она широко считается одной из лучших ролевых игр в своем роде. Для сравнения, некоторые другие звездные игры также имеют меньшее количество вариантов для романтического интереса, включая Cyberpunk 2077 (с четырьмя), первый Mass Effect (с тремя) и The Witcher 3 (у которой только два основных).

Starfield выйдет 6 сентября для Xbox, PC и Game Pass.