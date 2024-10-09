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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 643 оценки

Ведущий сценарист Starfield высказался по поводу критики дополнения Shattered Space

butcher69
Новости

Эмиль Пальяруло, ведущий сценарист Starfield, прокомментировал критику дополнения Shattered Space, которое получило в основном отрицательные отзывы в Steam. Рейтинг одобрения DLC составляет 29% из более чем 3600 отзывов. Пользователи выражают недовольство слабой историей, малым количеством нововведений и контента, а также тем, что прохождение занимает около 10 часов, при цене в 30 долларов. Многим фанатам кажется, что за такие деньги они получили больше контента в других играх, например в Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Дополнение также критикуют за наличие багов.

Пальяруло не остался в стороне и ответил на жалобы одного из фанатов в социальных сетях, заявив, что команда разработчиков гордится своей работой. Он подчеркнул, что к созданию Shattered Space были привлечены дизайнеры, работавшие над другими проектами студии Bethesda, включая The Elder Scrolls 3: Morrowind. Пальяруло добавил, что им известно о положительных отзывах, но он понимает, что ожидания фанатов часто очень высоки, и команда старается учитывать их пожелания.

В заключение сценарист отметил, что из-за масштабов Starfield улучшения и исправления требуют времени, намекнув на возможность доработок DLC в будущем.

-23
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
erkins007

Как же щас стало можно гордится тем, за что раньше извинялись.

25
RedundantRutherford

За что извиняться? Они что, в борщи всем нагадили?

Живём в свободном мире: хочешь покупать - покупай . Не хочешь покупать - не покупай. Вроде никто ни у кого ничего не крал и ни к чему не принуждал.

-17
антон фекалис RedundantRutherford

такой калл стыдно покупать

3
RedundantRutherford антон фекалис

Так не покупай, если стыдно

-10
антон фекалис RedundantRutherford

они своим продуктом нагадили в душу игрокам. Поэтому должны извиниться

6
RedundantRutherford антон фекалис

Если просто очередная вышедшая игра срёт тебе в душу, то это явно пункт, который тебе надо обсудить с доктором.

Других тут альтернатив нет?

Не нравится игра? Окей, делаешь вывод и идёшь дальше к другой игре.

-11
Tommy.

сценаристы Беседки это самая ленивая рабочая сила студии, уже пора сменить их как и движок лол

18
LexxSentano

не, тут ты неправ, там менять надо всех поголовно

1
IbruhmanI LexxSentano

Тодд Говард первый по списку?)

1
Skorskis IbruhmanI
0
Empty account

О, ещё один считает нормальную игру завышенными ожиданиями. Интересного контента видите ли все хотят.

4
Колесова Людмила

Трешак

3
annie_leonhardt

"В заключение сценарист отметил, что из-за масштабов Starfield улучшения и исправления требуют времени, намекнув на возможность доработок DLC в будущем." Это читается как "игру засрали, длс засрали, но вы продолжайте платить за наш продукт, может даже выпустим в будущем что-то". Нет, любовник Тодда, с вами и вашей игрой уже всё ясно

3
Lyс

Оценки 29 из 100 и гордятся? Ну и чего ждать от tes 6?

3
Кей Овальд

"Мы сделали очередное дерьмо, но мы гордимся своей работой!"

3
Инcайдер

опять игроки виноваты. не разработчики же...

2
SEAL-KillerXXL

Гордятся успешным прогревом обладателей самых крупных бивней, ничего нового.

2
Despot Mateus
Рейтинг одобрения DLC составляет 29% из более чем 3600 отзывов. Пользователи выражают недовольство слабой историей, малым количеством нововведений и контента, а также тем, что прохождение занимает около 10 часов, при цене в 30 долларов.
Пальяруло не остался в стороне и ответил на жалобы одного из фанатов в социальных сетях, заявив, что команда разработчиков гордится своей работой.
Пальяруло добавил, что им известно о положительных отзывах

Эмиль в очередной раз когда видит критику:

1
антон фекалис

лютый калл

1
BigusDickus

Мы привлекли Пабло Пикассо для создания шрифта. поэтому мы гордимся.

1
hKKK33

Пит Хайнс бы уже выругался публично. Мне не хватает его набросов на вентилятор.

1
Hog2012
но он понимает, что ожидания фанатов часто очень высоки
1
антон фекалис

ну а что он ещё мог сказать. Мол ребята мы обосрались? нет конечно иначе руководство уволит или премию сократит. И тот факт что он работал в морровинде ни о чём не говорит

0
neropashka

да, мог. СД проджект ред так и сделали в свое время

2
BluntZebulon
к созданию Shattered Space были привлечены дизайнеры, работавшие над другими проектами студии Bethesda, включая The Elder Scrolls 3: Morrowind

А чо не дизайнеров The Elder Scrolls: Arena?

0
Пользователь ВКонтакте

Слепили roвнo и гордятся // Александр Ковалёв

0
Scorpion_GamePlay

Спасибо. Жду доработки

0
Wolfenstein

прювет сын в космосе пустом душнявом

0
SoRaS3

Ждём интересных доработок.

Будет интересно узнать что будет дальше.

0
Goodvini

Так епта если вы не стремитесь поднимать планку, какого за 30 продаете, десять баксо цена от силы за это)

0
Пользователь ВКонтакте

прошел процентов 40 основной игры и удалил // Виталий Петрушин

0
Хидео Козлина

он нам нахОй не нужОн, старфиелд этот ваш
лучше бы свиток запилили

0
Onisus

Как по мне потенциал у игры невероятно огромен. Сама идея прекрасна.
Постепенно наполнять планеты, сделать их более разнообразными, разные явления необычные с водой(моря, океаны, дожди и подобное), огнём(вулканы, метеоритные дожди, бури и т.д.), впадинами(разщелины, скалы до небес, терщины, разломы, летающие острова и т.д.), новым чем либо... можно ведь всё, это же игра про неизведанное и невиданное никем ранее. Фантазия ведь есть та и примеров полно в других играх(и расширить дальше горизонтов). Но на сейчас первым этапом можно доработать - изменить механику безшовности, это на восприятие сильно повлияет, также механику взлёта посадки без загрузок, возможность приближаться к планете, летать в атмосфере планеты, приземляться в любом месте не на автопилоте. На мой личный взгляд это первое что нужно доработать, остальное дело времени. Игра в целом мне нравится и потенциал огромен.

-2
saksnboom

"доработать"????
этот движок не сможет - так что это новую игру сделать с нуля.
"пять лет и джва лярда"

0
Skorskis
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья[1]. Можно покупать и т.п. возможности как в Daggerfall. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за охрану дворца то надо слушаться командира, и защищать дворец от злого (имя я не придумал) и шпионов, партизанов эльфов, и ходит на набеги на когото из этих (эльфов, злого...). Ну а если за злого... то значит шпионы или партизаны эльфов иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона людей (нейтрал), 2- зона императора (где дворец), 3-зона эльфов, 4 - зона злого... (в горах, там есть старый форт...) Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он умрет, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее... поставить протез. Сохранятся можно...
2
saksnboom Skorskis

оно))))!!

0
Fallen space knight

В номенскае это все уже давно есть, убогий движок беседки не может в нормальные игры

0
Onisus saksnboom

Движок ведь тоже можно доработать.
Не?

0
Pavlissimus

Дизайнеры локаций и ЛОРоведы в Беседке не зря свой хлеб едят. А вот авторы диалогов и сценариев (после Обливиона) должны быть более самокритичны к результатам своей (жизне)деятельности, а не гордиться всем подряд, что они породили. Только дураки не сомневаются.

-2
as1c

Это точно, диалоги в этой игре, одни из худших на мой памяти. Из всех игр студии.

0
Denis G

Ну так надо было думать когда цену выставляли. Влепили бы ценник 60 баксов - получили бы 100% негативных отзывов.
Повторюсь, дополнение неплохое, и контент в нем есть, но оно просто не стоит своих денег, о чем все кто его купил в отзывах и пишут.
Что не нравится критикам на ПГ, которые его не то что не покупали но и не скачивали, как и базовую игру - давно уже понятно)

-2
Svarchy

Не пойму жалующихся игроков : если не нравится - не играйте.

В этот убогий сырой огрызок будут играть либо фанаты, либо те кто играет иногда, после работы, по вечерам. Как они могут жаловаться то? Замечай они минусы, то давно бросили бы играть.
Ну а остальным, кто понимает, что беседка просто плюнула в рот фанатам - не трогайте ЭТО, ему еще лет 5-10 дорабатываться.

Все неспособные мыслить фанатики игры можете пропустить сообщение. Космоигра, в которой половина активностей происходит на планетах - но наземный транспорт добавляют через DLC))) И сотни подобных элементов сырого огрызка.

-4
антон фекалис

мне как геймеру пожаловаться это Обязанность! чем больше жалуюсь тем больше игр будут выходить оптимизированными и интересными

1