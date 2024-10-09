Ведущий сценарист Starfield высказался по поводу критики дополнения Shattered Space

Эмиль Пальяруло, ведущий сценарист Starfield, прокомментировал критику дополнения Shattered Space, которое получило в основном отрицательные отзывы в Steam. Рейтинг одобрения DLC составляет 29% из более чем 3600 отзывов. Пользователи выражают недовольство слабой историей, малым количеством нововведений и контента, а также тем, что прохождение занимает около 10 часов, при цене в 30 долларов. Многим фанатам кажется, что за такие деньги они получили больше контента в других играх, например в Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Дополнение также критикуют за наличие багов.

Пальяруло не остался в стороне и ответил на жалобы одного из фанатов в социальных сетях, заявив, что команда разработчиков гордится своей работой. Он подчеркнул, что к созданию Shattered Space были привлечены дизайнеры, работавшие над другими проектами студии Bethesda, включая The Elder Scrolls 3: Morrowind. Пальяруло добавил, что им известно о положительных отзывах, но он понимает, что ожидания фанатов часто очень высоки, и команда старается учитывать их пожелания.

В заключение сценарист отметил, что из-за масштабов Starfield улучшения и исправления требуют времени, намекнув на возможность доработок DLC в будущем.