Ведущий сценарист Starfield высказался по поводу критики дополнения Shattered Space

Эмиль Пальяруло, ведущий сценарист Starfield, прокомментировал критику дополнения Shattered Space, которое получило в основном отрицательные отзывы в Steam. Рейтинг одобрения DLC составляет 29% из более чем 3600 отзывов. Пользователи выражают недовольство слабой историей, малым количеством нововведений и контента, а также тем, что прохождение занимает около 10 часов, при цене в 30 долларов. Многим фанатам кажется, что за такие деньги они получили больше контента в других играх, например в Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Дополнение также критикуют за наличие багов.
Пальяруло не остался в стороне и ответил на жалобы одного из фанатов в социальных сетях, заявив, что команда разработчиков гордится своей работой. Он подчеркнул, что к созданию Shattered Space были привлечены дизайнеры, работавшие над другими проектами студии Bethesda, включая The Elder Scrolls 3: Morrowind. Пальяруло добавил, что им известно о положительных отзывах, но он понимает, что ожидания фанатов часто очень высоки, и команда старается учитывать их пожелания.
В заключение сценарист отметил, что из-за масштабов Starfield улучшения и исправления требуют времени, намекнув на возможность доработок DLC в будущем.
Как же щас стало можно гордится тем, за что раньше извинялись.
За что извиняться? Они что, в борщи всем нагадили?
Живём в свободном мире: хочешь покупать - покупай . Не хочешь покупать - не покупай. Вроде никто ни у кого ничего не крал и ни к чему не принуждал.
такой калл стыдно покупать
Так не покупай, если стыдно
они своим продуктом нагадили в душу игрокам. Поэтому должны извиниться
Если просто очередная вышедшая игра срёт тебе в душу, то это явно пункт, который тебе надо обсудить с доктором.
Других тут альтернатив нет?
Не нравится игра? Окей, делаешь вывод и идёшь дальше к другой игре.
сценаристы Беседки это самая ленивая рабочая сила студии, уже пора сменить их как и движок лол
не, тут ты неправ, там менять надо всех поголовно
Тодд Говард первый по списку?)
О, ещё один считает нормальную игру завышенными ожиданиями. Интересного контента видите ли все хотят.
Трешак
"В заключение сценарист отметил, что из-за масштабов Starfield улучшения и исправления требуют времени, намекнув на возможность доработок DLC в будущем." Это читается как "игру засрали, длс засрали, но вы продолжайте платить за наш продукт, может даже выпустим в будущем что-то". Нет, любовник Тодда, с вами и вашей игрой уже всё ясно
Оценки 29 из 100 и гордятся? Ну и чего ждать от tes 6?
"Мы сделали очередное дерьмо, но мы гордимся своей работой!"
опять игроки виноваты. не разработчики же...
Гордятся успешным прогревом обладателей самых крупных бивней, ничего нового.
Эмиль в очередной раз когда видит критику:
лютый калл
Мы привлекли Пабло Пикассо для создания шрифта. поэтому мы гордимся.
Пит Хайнс бы уже выругался публично. Мне не хватает его набросов на вентилятор.
ну а что он ещё мог сказать. Мол ребята мы обосрались? нет конечно иначе руководство уволит или премию сократит. И тот факт что он работал в морровинде ни о чём не говорит
да, мог. СД проджект ред так и сделали в свое время
А чо не дизайнеров The Elder Scrolls: Arena?
Слепили roвнo и гордятся // Александр Ковалёв
Спасибо. Жду доработки
прювет сын в космосе пустом душнявом
Ждём интересных доработок.
Будет интересно узнать что будет дальше.
Так епта если вы не стремитесь поднимать планку, какого за 30 продаете, десять баксо цена от силы за это)
прошел процентов 40 основной игры и удалил // Виталий Петрушин
он нам нахОй не нужОн, старфиелд этот ваш
лучше бы свиток запилили
Как по мне потенциал у игры невероятно огромен. Сама идея прекрасна.
Постепенно наполнять планеты, сделать их более разнообразными, разные явления необычные с водой(моря, океаны, дожди и подобное), огнём(вулканы, метеоритные дожди, бури и т.д.), впадинами(разщелины, скалы до небес, терщины, разломы, летающие острова и т.д.), новым чем либо... можно ведь всё, это же игра про неизведанное и невиданное никем ранее. Фантазия ведь есть та и примеров полно в других играх(и расширить дальше горизонтов). Но на сейчас первым этапом можно доработать - изменить механику безшовности, это на восприятие сильно повлияет, также механику взлёта посадки без загрузок, возможность приближаться к планете, летать в атмосфере планеты, приземляться в любом месте не на автопилоте. На мой личный взгляд это первое что нужно доработать, остальное дело времени. Игра в целом мне нравится и потенциал огромен.
"доработать"????
этот движок не сможет - так что это новую игру сделать с нуля.
"пять лет и джва лярда"
оно))))!!
В номенскае это все уже давно есть, убогий движок беседки не может в нормальные игры
Движок ведь тоже можно доработать.
Не?
Дизайнеры локаций и ЛОРоведы в Беседке не зря свой хлеб едят. А вот авторы диалогов и сценариев (после Обливиона) должны быть более самокритичны к результатам своей (жизне)деятельности, а не гордиться всем подряд, что они породили. Только дураки не сомневаются.
Это точно, диалоги в этой игре, одни из худших на мой памяти. Из всех игр студии.
Ну так надо было думать когда цену выставляли. Влепили бы ценник 60 баксов - получили бы 100% негативных отзывов.
Повторюсь, дополнение неплохое, и контент в нем есть, но оно просто не стоит своих денег, о чем все кто его купил в отзывах и пишут.
Что не нравится критикам на ПГ, которые его не то что не покупали но и не скачивали, как и базовую игру - давно уже понятно)
Не пойму жалующихся игроков : если не нравится - не играйте.
В этот убогий сырой огрызок будут играть либо фанаты, либо те кто играет иногда, после работы, по вечерам. Как они могут жаловаться то? Замечай они минусы, то давно бросили бы играть.
Ну а остальным, кто понимает, что беседка просто плюнула в рот фанатам - не трогайте ЭТО, ему еще лет 5-10 дорабатываться.
Все неспособные мыслить фанатики игры можете пропустить сообщение. Космоигра, в которой половина активностей происходит на планетах - но наземный транспорт добавляют через DLC))) И сотни подобных элементов сырого огрызка.
мне как геймеру пожаловаться это Обязанность! чем больше жалуюсь тем больше игр будут выходить оптимизированными и интересными