Ведущий WWE жалуется на нехватку времени для Starfield: игроки предложили ему DLC для Cyberpunk 2077

Несмотря на некоторые спорные моменты, Starfield стала одним из самых масштабных игровых релизов, который привлек внимание миллионов пользователей по всему миру и даже вырвалась за пределы геймерского сообщества. На игру обратил внимание даже ведущий рестлинг-шоу WWE, который остался в восторге от космического экшена, однако из-за сильной занятости ему не хватает времени на прохождение. Заботливые игроки решили поделиться советом с ведущим и предложили ему забросить Starfield, ведь недавно вышло сюжетное дополнение Cyberpunk 2077.
Грег Миллер, генеральный директор развлекательной компании Kinda Funny и ведущий WWE, активно следит за игровой индустрией. Ранее он был редактором развлекательного портала IGN и довольно долго освещал игры, поэтому, сменив область своей профессии, не упускает главные игровые хиты. Он начал прохождение Starfield еще в день релиза и остался в восторге от её масштабов, однако это послужило и минусом для него. Как признается Миллер, ему просто "не хватает времени на такую потрясающую игру".
Геймерское сообщество не осталось в стороне и начало активное обсуждение на странице Грега Миллера в социальных сетях. Пользователи согласились с утверждением, что Starfield даже "слишком большая" игра. Игроки считают, что вместо изучения бескрайнего космоса своё время лучше потратить на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Сюжетное дополнение может дать как концентрированную историю без лишних деталей, так и необходимый простор для исследования - подытожили в комментариях.
Пусть работу сменит на такую, чтоб было время на любые игры
Одного поля ягоды в принципе)
Что там переоценена, что эта. Но Старфилд похуже вышел, правда сама идея игры, мне кажется заключалась в том, что наполнять контентом будут сами игроки, чем они занялись и ловушка Тодда захлопнулась.
никаких модов с контентом пока нет и до выхода официального инструментария не будет
а чем заняться в старфилде и так хватает, вопрос лишь в том нравится вам такой игровой процесс или нет, если да - играете, если нет - проходите мимо
Ладно старфилд,его много за что ругать можно,но с текущим киберпанком то в чем проблемы? Когда большую часть багов пофиксили проект стал одной из самых интересных игр в принципе.
Киберпанк? А чем он был интересен?) Квесты линейные, сюжетная тру стори довольно слабая, геймплей тоже не шибко интересен, он довольно таки примитивный и слишком аркадный. Но из плюсов я могу выделить то как сделана карта города и графику с интересным освещением, но это все. Меня даже баги не парят, если честно. Я уже привык что все релизы игровые в основном выходят с проблемами, меня больше интересует геймпленая составляющая, а в КБ она слабая, как ни старайся и какой билд не придумывай. Да и РПГ отыгрышь там тоже не работает, поэтому не знаю, в целом то проблем нет естественно)
В Калфилд лучше вообще не заходить. Игра с большим количеством возможностей, но с устаревшей механикой. Скукотища))
То есть ведущему, предложили вместо мочи, сыграть в калл? Бедный ведущий!