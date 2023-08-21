Версия релизного билда Starfield намекает на то, что игра действительно будет самой отполированной игрой от Bethesda

Starfield обещает отправить игроков в грандиозное путешествие по космическому пространству. 1000 планет, космос и воображение - вот единственные ограничивающие факторы в, казалось бы, безграничном потенциале грядущей ролевой игры.
Однако этот безграничный потенциал сопряжен с опасением, что при запуске игры в ней будет масса ошибок. Bethesda Game Studios заслужила репутацию производителя не самых, мягко говоря, отполированных релизов, но судя по всему, разработчик создаст прецедент с игрой Starfield.
Как заметили поклонники в Twitter, Starfield уже прошла через различные обновления, что намекает на то, что это самый отполированный релиз студии на сегодняшний день.
Как видно из приведенной выше информации, Starfield выйдет в сборке v1.6.35.0. Пользователь Twitter сравнивает игру с Fallout 4, которая вышла в сборке v1.1.0.0. После запуска Bethesda Game Studios продолжала обновлять Fallout 4, и до сборки v1.34 дело дошло только через четыре года.
Хотя одного этого факта недостаточно для того, чтобы считать Starfield отполированным релизом, один из недавних рецензентов также заявил, что за первые пятнадцать часов игры в игре не было обнаружено ни одной ошибки.
Если сложить два и два, то можно с большой долей вероятности предположить, что Bethesda Game Studios тщательно следила за тем, чтобы лучшие качества Starfield не были проигнорированы из-за наличия ошибок в релизе.
Ранее Мэтт Бути сделал смелое заявление, утверждая, что ролевая игра станет наименее глючным релизом Bethesda Game Studios на сегодняшний день. Поэтому вполне возможно, что недавние задержки были направлены на доработку различных аспектов ролевой игры.
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Самая отполированная не значит что она будет без багов. Ну будет их не 100000 а 99000
Сопротивляемся лапше! Не сдаём позиции!!!
Жрём лапшу, перерабатываем и шлём обратно!
С игрой будет продаваться фирменная полироль.
Напоминает No Man's Sky с кучей обещаний, а на выходе перекати поле в пустыне, лишь патчами и.т.п более менее заселили и исправили.
Ага, посмотрим)
Ну, посмотрим. Конечно, хочется, чтобы уже со старта всё работало без проблем.
Баги будут работать без проблем 100%
В чебуреке начинка из сыра.
Давайте уж об этом говорить,когда Пользователи 6 Сентебря начнут играть,и тогда посмотрим действительно это так или нет.
Дай бог если Оптимизация в игре (на высоте тогда и лайк поставлю).
И не говорю за (куча механик и Планет,если они не дай бог будут ПУСТЫМИ).
Офигеть, у нас ведь жизнь на каждом булыжнике в космосе есть.
А почему бы и нет? У нас вся система может быть заселена чем то даже солнце, а мб мы единственные во всех вселенных) на марсе спокойно может жить раса пыли общающеся телепатически)
Шиза прёт из ушей
"самой отполированной игрой от Bethesda"
Такое себе достижение. :))))))))
Местные шизы как всегда все обсирают))
Верим
игра действительно будет самой отполированной
Это вам лапшу на уши вешают, что бы вы бежали покупать. Наивный только поверит в такое.
Меня одного смущает, что 125гб как-то мало для такого кол-ва планет и локаций?
Да, пустоватенько что-то может быть, я думал будет 300 гб +- 50
NMS вообще до 20 не дотягивает. Элитка 80 с хвостиком, а там масштаб Млечного Пути 1:1. Так что это вовсе не мало.
искусственная генерация объектов в игре
При этом F4 до сих пор нормально в режиме выживания сохранятся не может.
Не каких предзаказов, тем более русского языка на релизе не будет.
Значит круто
Новость обнадеживающая, но слепо верить в это - глупо, потому что все последние игры беседки были рассадником багов на релизе.
С другой стороны - это все не мешает Скайриму (который просто кусок забагованного кода что на релизе, что сейчас) иметь огромную аудиторию даже спустя 12 лет.
Главное, чтоб у Старфилда были удобные инструменты для моддинга
1000 пустых планеток с парой тройкой крупных проработанных городов, а на остальных в лучшем случае: прилетел построил какую нибудь базу и забыл про неё. У беседки рпг не про рпг, а про стройки и картинки в пабликах кто там что понастроил. )
Игра еще не вышла, а ты хейтишь ее, найс это в стиле русского комьюнити
Было бы шикарно построить базу где нибудь в центре галактики, и летать туда отдыхать после трудных вылазок. Еще лучше было бы построить космическую станцию, но это уже фантазии
Да он почти под каждой новостью гадит. Просто у него настолько скучная жизнь, что единственным развлечением для него является хейт игр, которые он даже качать не будет. Тупо прожигает свое время.
Ну... загрузка шла без ошибок вроде, только почему то 15 часов, ну да ладно.. всё таки 1000 планет это вам не хурмы Зухры.
Если сложить два и два будет 4, то есть Fallout 4, только в космосе.
В очередной раз поражаюсь тому какая же халтура этот ваш Starfield.
Психбольной, сходи на улицу погуляй, займись душевным здоровьем своим, к доктору сходи. Уже под каждой новостью свое дерьмо льешь))
Я человек простой, вижу плохую игру которая косит под хорошую - ставлю её на место.
Сходи к врачу, сумасшедший)
Зачем? Я не делал предзаказ Starfield, мне к врачу не надо.
Real Schizo Shady)
Само собой. Беседка ведь не цирк, как ларианы.
Всмысле, скайрим патчился чуть ль не каждый день на релизе.
Да Скайрим даже спустя 10 лет в последнем издании имеет мешок багов разного калибра.
Ну так да. Я же говорю, не цирк как ларианы, с релиза бг3 2 недели прошло а они даже ломающие игру баги не пофиксили...
Хз о чем ты. Последнее издание включает в себя все фиксы. Там осталься только 1 баг на солстейме. А все ошибки оклюзии в настолько огромной игре пофиксить просто невозможно.
Ну хз, за 70+ часов игры был один вылет при возвращении из бестелесной оболочки в норму (переключился на DX11 и все норм стало), кроме этого был ряд багов, но таких, чтоб они "ломали игру" - нет
Подобные вашему комментарию пишут, чаще всего, дауны, которые и в игру не заходили