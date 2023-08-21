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Starfield 06.09.2023
7.9 687 оценок

Версия релизного билда Starfield намекает на то, что игра действительно будет самой отполированной игрой от Bethesda

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butcher69
Новости

Starfield обещает отправить игроков в грандиозное путешествие по космическому пространству. 1000 планет, космос и воображение - вот единственные ограничивающие факторы в, казалось бы, безграничном потенциале грядущей ролевой игры.

Однако этот безграничный потенциал сопряжен с опасением, что при запуске игры в ней будет масса ошибок. Bethesda Game Studios заслужила репутацию производителя не самых, мягко говоря, отполированных релизов, но судя по всему, разработчик создаст прецедент с игрой Starfield.

Как заметили поклонники в Twitter, Starfield уже прошла через различные обновления, что намекает на то, что это самый отполированный релиз студии на сегодняшний день.

Как видно из приведенной выше информации, Starfield выйдет в сборке v1.6.35.0. Пользователь Twitter сравнивает игру с Fallout 4, которая вышла в сборке v1.1.0.0. После запуска Bethesda Game Studios продолжала обновлять Fallout 4, и до сборки v1.34 дело дошло только через четыре года.

Хотя одного этого факта недостаточно для того, чтобы считать Starfield отполированным релизом, один из недавних рецензентов также заявил, что за первые пятнадцать часов игры в игре не было обнаружено ни одной ошибки.

Если сложить два и два, то можно с большой долей вероятности предположить, что Bethesda Game Studios тщательно следила за тем, чтобы лучшие качества Starfield не были проигнорированы из-за наличия ошибок в релизе.

Ранее Мэтт Бути сделал смелое заявление, утверждая, что ролевая игра станет наименее глючным релизом Bethesda Game Studios на сегодняшний день. Поэтому вполне возможно, что недавние задержки были направлены на доработку различных аспектов ролевой игры.

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

3
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Синий Кот

Самая отполированная не значит что она будет без багов. Ну будет их не 100000 а 99000

5
JustA_NiceGuy

Сопротивляемся лапше! Не сдаём позиции!!!

4
PolimerPlast

Жрём лапшу, перерабатываем и шлём обратно!

0
Destroited

С игрой будет продаваться фирменная полироль.

3
Nimlis

Напоминает No Man's Sky с кучей обещаний, а на выходе перекати поле в пустыне, лишь патчами и.т.п более менее заселили и исправили.

2
askazanov

Ага, посмотрим)

1
IvanKote

Ну, посмотрим. Конечно, хочется, чтобы уже со старта всё работало без проблем.

1
Destroited

Баги будут работать без проблем 100%

-1
IvanKote Destroited

В чебуреке начинка из сыра.

0
Да не важно

Давайте уж об этом говорить,когда Пользователи 6 Сентебря начнут играть,и тогда посмотрим действительно это так или нет.

Дай бог если Оптимизация в игре (на высоте тогда и лайк поставлю).

И не говорю за (куча механик и Планет,если они не дай бог будут ПУСТЫМИ).

1
IvanKote

Офигеть, у нас ведь жизнь на каждом булыжнике в космосе есть.

2
-zotik- IvanKote

А почему бы и нет? У нас вся система может быть заселена чем то даже солнце, а мб мы единственные во всех вселенных) на марсе спокойно может жить раса пыли общающеся телепатически)

-1
Panfick -zotik-

Шиза прёт из ушей

0
Кей Овальд

"самой отполированной игрой от Bethesda"
Такое себе достижение. :))))))))

1
mylovar

Местные шизы как всегда все обсирают))

1
-zotik-

Верим

0
Случайный Игрок

игра действительно будет самой отполированной

Это вам лапшу на уши вешают, что бы вы бежали покупать. Наивный только поверит в такое.

0
kUcher31

Меня одного смущает, что 125гб как-то мало для такого кол-ва планет и локаций?

0
CURiOSiTY7

Да, пустоватенько что-то может быть, я думал будет 300 гб +- 50

0
IvanKote CURiOSiTY7

NMS вообще до 20 не дотягивает. Элитка 80 с хвостиком, а там масштаб Млечного Пути 1:1. Так что это вовсе не мало.

0
PlatinumJack

искусственная генерация объектов в игре

0
РикоЧико

При этом F4 до сих пор нормально в режиме выживания сохранятся не может.

0
6363

Не каких предзаказов, тем более русского языка на релизе не будет.

0
EvgeniiV

Значит круто

0
nemezzzz

Новость обнадеживающая, но слепо верить в это - глупо, потому что все последние игры беседки были рассадником багов на релизе.
С другой стороны - это все не мешает Скайриму (который просто кусок забагованного кода что на релизе, что сейчас) иметь огромную аудиторию даже спустя 12 лет.
Главное, чтоб у Старфилда были удобные инструменты для моддинга

0
Protocol10

1000 пустых планеток с парой тройкой крупных проработанных городов, а на остальных в лучшем случае: прилетел построил какую нибудь базу и забыл про неё. У беседки рпг не про рпг, а про стройки и картинки в пабликах кто там что понастроил. )

-1
RTYWD

Игра еще не вышла, а ты хейтишь ее, найс это в стиле русского комьюнити

3
Rey Harley

Было бы шикарно построить базу где нибудь в центре галактики, и летать туда отдыхать после трудных вылазок. Еще лучше было бы построить космическую станцию, но это уже фантазии

1
IvanKote RTYWD

Да он почти под каждой новостью гадит. Просто у него настолько скучная жизнь, что единственным развлечением для него является хейт игр, которые он даже качать не будет. Тупо прожигает свое время.

4
Real Slim Shady
за первые пятнадцать часов игры в игре не было обнаружено ни одной ошибки.

Ну... загрузка шла без ошибок вроде, только почему то 15 часов, ну да ладно.. всё таки 1000 планет это вам не хурмы Зухры.

Если сложить два и два, то можно с большой долей вероятности предположить, что Bethesda Game Studios тщательно следила за тем, чтобы лучшие качества Starfield не были проигнорированы из-за наличия ошибок в релизе

Если сложить два и два будет 4, то есть Fallout 4, только в космосе.

В очередной раз поражаюсь тому какая же халтура этот ваш Starfield.

-4
mylovar

Психбольной, сходи на улицу погуляй, займись душевным здоровьем своим, к доктору сходи. Уже под каждой новостью свое дерьмо льешь))

0
Real Slim Shady mylovar

Я человек простой, вижу плохую игру которая косит под хорошую - ставлю её на место.

0
mylovar Real Slim Shady

Сходи к врачу, сумасшедший)

0
Real Slim Shady mylovar

Зачем? Я не делал предзаказ Starfield, мне к врачу не надо.

0
mylovar Real Slim Shady

Real Schizo Shady)

1
wdymBro

Само собой. Беседка ведь не цирк, как ларианы.

-5
moblin

Всмысле, скайрим патчился чуть ль не каждый день на релизе.

2
Lanre V moblin

Да Скайрим даже спустя 10 лет в последнем издании имеет мешок багов разного калибра.

1
wdymBro moblin

Ну так да. Я же говорю, не цирк как ларианы, с релиза бг3 2 недели прошло а они даже ломающие игру баги не пофиксили...

-2
wdymBro Lanre V

Хз о чем ты. Последнее издание включает в себя все фиксы. Там осталься только 1 баг на солстейме. А все ошибки оклюзии в настолько огромной игре пофиксить просто невозможно.

-2
nemezzzz wdymBro

Ну хз, за 70+ часов игры был один вылет при возвращении из бестелесной оболочки в норму (переключился на DX11 и все норм стало), кроме этого был ряд багов, но таких, чтоб они "ломали игру" - нет
Подобные вашему комментарию пишут, чаще всего, дауны, которые и в игру не заходили

0