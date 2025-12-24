Ветеран Bethesda сказал, что за время между Fallout 4 и Starfield студия усвоила одну вещь: нет единого определения RPG

Дискуссия о том, что делает игру RPG, возобновилась благодаря ветерану Bethesda Game Studios Эмилю Пальяруло, который недавно в интервью GamesRadar+ затронул эту тему.

Люди годами спорят о том, какие параметры конкретно определяют жанр RPG. Системы прокачки, навыки, возможность настройки персонажей — все это отличительные черты RPG, но разработчики RPG нередко заимствуют элементы из других жанров, что делает определение точного понятия все более сложным. По словам Пальяруло, Bethesda усвоила этот урок в период между выпуском Fallout 4 и Starfield.

В период между Fallout 4 и Starfield мы поняли, что единого определения RPG не существует. Посмотрите на Cyberpunk 2077, одну из моих любимых игр. Некоторые люди не называют её RPG. Так что концепция RPG постоянно развивается, но означает ли это, что у вашей игры есть черты, предыстория, диалоги?



Является ли RPG такой игрой, как The Outer Worlds 2, где один неверный ход в диалоге может изменить всё? Для некоторых именно это и есть RPG. Так что тут нет единого определения. А мы, в свою очередь, сосредотачиваемся на том, чтобы дать игрокам хорошую историю.

Какими бы ни были правила, нельзя отрицать, что Bethesda Game Studios — один из ведущих мировых разработчиков RPG, и грядущая Elder Scrolls 6 не станет исключением, будучи долгожданным продолжением одной из лучших RPG всех времён.