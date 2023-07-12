Вице-президент Xbox Games обсудил с Тоддом Говардом Starfield ©

Многие геймеры со всего мира находятся в ожидании самой амбициозной игры Bethesda Softworks — Starfield. Как оказалось, проект успел приковать все свое внимание не только геймеров. В новинки очень сильно заинтересовано руководство Xbox, на что прямо намекает недавняя встреча в стенах главного офиса Bethesda. Главного создателя Starfield, геймдизайнера Тодда Говарда, на днях посетил вице-президент Xbox Games.

Об этом стало известно из официальной странице Аарона Гринберга, который является вице-президент по маркетингу Xbox Games в Microsoft. Руководитель опубликовал совместное фото с Тоддом Говардом и похвастался продуктивной встречей с остальной командой разработчиков Starfield.

Пока не совсем понятно о чем говорили руководители и как это отразится на самой игры. С учетом должности Гринберга, вероятно он пришел обсуждать с Говардом дальнейший путь рекламы Starfield. Также не исключено, что они обсуждали следующую демонстрацию ролевой игры в рамках Gamescom 2023, для которой студии Xbox и Bethesda уже подтвердили свое участие.

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. Напомним, ранее разработчики дали возможности оценить разнообразие планет в игре через сканнер.