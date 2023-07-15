Время прохождения основного квеста Starfield примерно на 20% больше, чем в предыдущих играх Bethesda

Как можно себе представить, на прохождение Starfield потребуются сотни часов для тех, кто действительно хочет освоить все, к тому же Bethesda уже заявила, что грядущая игра превосходит все, что они когда-либо делали.
Но если рассматривать только основную кампанию, то сколько времени займет Starfield? Об этом сообщил режиссер Тодд Говард в интервью IGN:
В итоге эта игра получилась немного длиннее [чем предыдущие], и мы, возможно, еще немного подкорректируем ее. В ней больше квестов, так что она может быть на 20% продолжительнее предыдущих.
По словам Тодда Говарда, основной квест Starfield примерно на 20% больше, чем в предыдущих играх Bethesda, таких как Skyrim и Fallout 4, поэтому его прохождение займет около 30-40 часов - без перерыва на выполнение побочных заданий. Кроме того, Говард заявил, что они будут продолжать развивать игру после ее выхода еще довольно долго и возлагает большие надежды на сообщество моддеров, которое, как правило, делает много интересного для игр Bethesda
Пугает эта масштабность, потому что подозреваю что размер увеличился, а качество упадет. Лучше маленькое и интересное.
знаем да, начинал скайрим не считать сколько раз, и просто из=за песочницы уходил хз куда на сотни часов)
но один раз сюжет прошел, взял себя в руки)
но там еще длц же)
Ахахах жиза))
Это хорошо что игра будет долго жить
то есть на тех кто доведёт игру до ума
Хм... проводя по 500-600 часов в каждой игре бетезды я, кажется, так ни одну и не прошел :)) Разве что Фаллоут 3, но там квест крохотный.
А так - изучать мир, выполнять все квесты что попадутся, потом моды на новое оружие и более сильных противников, в Ф-4 вон строительство уже было, тоже надолго заняло.
В Старфилде вроде как будет строительство собственного корабля. Ждём полёт фантазии игроков. Чую, на ПГ появится целый раздел, посвящённый этому :)
Оооо...на 20%. На целый квест.