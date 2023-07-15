Время прохождения основного квеста Starfield примерно на 20% больше, чем в предыдущих играх Bethesda ©

Как можно себе представить, на прохождение Starfield потребуются сотни часов для тех, кто действительно хочет освоить все, к тому же Bethesda уже заявила, что грядущая игра превосходит все, что они когда-либо делали.

Но если рассматривать только основную кампанию, то сколько времени займет Starfield? Об этом сообщил режиссер Тодд Говард в интервью IGN:

В итоге эта игра получилась немного длиннее [чем предыдущие], и мы, возможно, еще немного подкорректируем ее. В ней больше квестов, так что она может быть на 20% продолжительнее предыдущих.

По словам Тодда Говарда, основной квест Starfield примерно на 20% больше, чем в предыдущих играх Bethesda, таких как Skyrim и Fallout 4, поэтому его прохождение займет около 30-40 часов - без перерыва на выполнение побочных заданий. Кроме того, Говард заявил, что они будут продолжать развивать игру после ее выхода еще довольно долго и возлагает большие надежды на сообщество моддеров, которое, как правило, делает много интересного для игр Bethesda