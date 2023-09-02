Всего через день после запуска в раннем доступе для Starfield уже создано более 100 модов

Ролевые игры Betheda всегда легко поддавались модификациям, и это здорово, потому что, давайте будем честными, ролевым играм Bethesda всегда нужна большая помощь. Помимо исправлений ошибок и модов оптимизации, трудолюбивое и творческое сообщество моддеров постоянно добавляет новые квесты, локации, оружие, снаряжение и персонажей. На данный момент существует более 60 000 модов для Skyrim Special Edition и почти 50 000 модов для Fallout 4, общая сумма загрузок этих модов исчисляется миллиардами.
Поэтому неудивительно, что моддеры сразу же принялись за работу и в Starfield, хотя впечатляет то, что менее чем через 24 часа после того, как ролевая игра вступила в пятидневный период раннего доступа, для загрузки уже доступно более 100 модов.
Вот до чего уже добрались руки моддеров: изменения оттенков, пропуски вступлений, настройки меню и пользовательского интерфейса, а также несколько модов, посвященных вещам, которые можно обрабатывать с помощью консольных команд Starfield, таких как добавление отмычек и т.д.
И это не предел, ибо движок очень хорош в плане модов, не зря его беседка не бросает, а постоянно модифицирует и обновляет, глядишь скоро будут полноценные моды на планеты с сетингом свитков и фоллаутов
И это не радует, если продолжат юзать это гов но мамонта, а не движок
Кому не зашла игра, как говорится: "Ваши ожидания - это ваши проблемы"
Так можно и на дерьмо говорить, ведь это тоже еда
На этом сайте будет заголовок "лучшая сборка модов +100 +200" виде торрент файла чтобы разом всю сборку качать и установить?
Боюсь,что тут нечем гордиться. Если появилось столько модов, значит текущая версия людей не устраивает и движок столь же древний как и раньше.