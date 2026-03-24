Всё, что появится в обновлении Starfield Free Lanes и DLC Terran Armada

7 апреля — знаменательный день для Starfield.

Самое масштабное бесплатное обновление Starfield и новое сюжетное DLC выходят в один день. Обновление Free Lanes — это эволюция игры во всех аспектах, от космических путешествий и контента для поздней стадии игры до настройки снаряжения и кораблей, строительства аванпостов и множества других улучшений. Вместе с Free Lanes игроки смогут погрузиться в Terran Armada, новую сюжетную линию с повторяющимся контентом и множеством открытий.

И это ещё не всё: 7 апреля Starfield также официально выйдет на PlayStation 5, открывая звёзды для совершенно новой группы капитанов. Подробнее о контенте и изданиях для PlayStation 5 можно узнать здесь.

С момента запуска Starfield получила более десятка патчей, содержащих тысячи исправлений, улучшения производительности, расширенные возможности и элементы управления, а также значимые улучшения качества жизни. Продолжается выпуск нового контента, включая наземный транспорт REV-8, сюжетное дополнение Shattered Space и контракты на охоту за головами от Tracker’s Alliance (полная серия заданий доступна сейчас на Xbox/PC), а также более 1000 творений от Bethesda Game Studios и проверенных создателей, добавляющих в Starfield новое оружие, скафандры, миссии, персонажей, скины и даже переосмысленные игровые системы.

Приготовьтесь к 7 апреля с этим подробным обзором Free Lanes и Terran Armada от ведущего креативного продюсера Тима Ламба, арт-директора Иштвана Пели и дизайнера Эмиля Пальяруло, а затем читайте ниже полный обзор всего, что включено в бесплатное обновление и DLC.

Обновление Free Lanes

Весь контент в обновлении Free Lanes будет бесплатным для всех игроков.

Свободные полосы движения

Свободные полосы движения и режим крейсерского полета: С момента запуска вы просили больше возможностей для космических путешествий, поэтому мы добавили возможность свободно летать между планетами в звездной системе! Благодаря свободным полосам движения и режиму крейсерского полета вы сможете отправиться в любом направлении, позволяя Frontier вести вас по бескрайним просторам космоса. Режим крейсерского полета позволит вам по-настоящему ощутить фантастическую жизнь на вашем корабле. Все, что вы можете делать на орбите или в стыковочном режиме, теперь можно делать и в режиме крейсерского полета. Украшайте свой корабль, общайтесь с компаньонами и экипажем, работайте за верстаками. Все это доступно вам. И не беспокойтесь о том, что промахнетесь мимо пункта назначения; автопилот автоматически замедлит вас по прибытии. Также в режиме крейсерского полета вас ждет множество новых космических локаций. Вы будете видеть, как они динамически появляются, и сможете на лету изменить пункт назначения, чтобы автоматически направиться к одной из этих локаций, или просто продолжить движение к исходному пункту назначения.

Новые встречи: В игру добавлены новые космические встречи, и их частота увеличена, чтобы дать вам еще больше поводов отправиться в космос и исследовать его. Некоторые из этих новых встреч автоматически выведут вас из режима крейсерского полета, и вам нужно будет разобраться с ними, прежде чем вы сможете двигаться дальше.

X-Tech

X-Tech: X-Tech — одно из самых захватывающих нововведений в Free Lanes. Этот новый ресурс позволит вам еще больше настраивать все ваше оружие, снаряжение и даже корабли. Это обновление будет огромным для игроков, которые действительно хотят очень глубокой настройки своего снаряжения. Вы будете находить X-Tech в боях и исследованиях — на боссах, в сундуках и обломках кораблей — и поверьте нам, вы будете копить его как кредиты.

Настройка эффектов оружия: Мы обновили способ улучшения вашего оружия, чтобы вы могли использовать X-Tech для переброски эффектов легендарных предметов, пока не получите тот, который хотите. У вас будет 5 перебросок, на которые вы потратите X-Tech и кредиты, но не волнуйтесь. Если после 5 перебросов вам не выпадет нужный модификатор, откроется полный список, и вы сможете выбрать желаемый.

Легендарные эффекты 4-го уровня: Free Lanes добавляет новый легендарный ранг для вашего оружия, шлемов, рюкзаков и костюмов. Получив легендарный предмет 3-го ранга, вы можете применить новый эффект 4-го ранга за кредиты и X-Tech. Вам не нужно бросать кубики, чтобы получить их. Вы можете просто выбрать желаемый модификатор. Некоторые виды оружия и снаряжения даже становятся «экзотическими» после достижения максимального уровня улучшений. Некоторые из новых легендарных эффектов 4-го уровня включают:

Saboteur: Нанесение урона роботам имеет шанс мгновенно их убить. Роботы взрываются при смерти. (Это определенно пригодится в Terran Armada.)

Reckless: Только для дальнего боя. Размер магазина уменьшен до 1; урон увеличен на 500%; здоровье уменьшено на 50%. (Это касается вас, снайперы.)

Загадочный: Только в костюме. Голограммы вас самих появляются во время боя, сбивая врагов с толку.

Новые уровни качества: Добавлены два новых уровня качества выше «Продвинутого». Теперь вы можете улучшать свое снаряжение до уровней «Превосходный» и «Исключительный».

Терминал оптимизации корабля: Добавлен терминал оптимизации корабля, который можно установить прямо на ваш корабль (и да, вы можете просматривать его и вносить изменения, находясь в крейсерском режиме). С помощью этого терминала вы можете использовать X-Tech для улучшения различных

Аванпосты

Общий контейнер аванпоста: Теперь вы можете установить контейнер на каждом из своих аванпостов, что позволит вам быстро и легко обмениваться предметами и ресурсами между аванпостами. Все, что вы положите в один контейнер, будет доступно на любом другом аванпосте с общим контейнером.

База данных: Новая система баз данных появится в меню вашего персонажа. Это поможет вам быстро найти все ваши другие аванпосты. Кроме того, база данных также объединяет все, что вы узнали. Информация о посещенных вами локациях, собранных рецептах, исследованных ресурсах и ингредиентах и ​​местах их поиска. Все это в одном удобном месте. Вы даже можете использовать эту базу данных, чтобы добавить в избранное планеты, которые вы часто посещаете.

Питомец аванпоста: Добавьте в свою игру радость владения инопланетным питомцем с новым питомцем-миллюэйлом. Это очаровательное маленькое существо будет жить на выбранном вами аванпосте, выполнять трюки и просто быть хорошим маленьким инопланетянином. Вы даже можете изменить его цвет, чтобы он соответствовал вашим любимым эстетическим предпочтениям. Чтобы разблокировать Милливейта, вам нужно выполнить квест «Присмотр за домом» в Анкорпойнте.

Способности Звездных рожденных и Новая игра+

Улучшение способностей Звездных рожденных: Теперь вы можете повышать уровень разблокированных способностей Звездных рожденных, используя Квантовую эссенцию, без необходимости начинать Новую игру+ и искать дополнительные храмы! Станьте супергероем Звездных рожденных и прокачайте свои любимые способности до максимума, затем выберите «Избранную» Квантовую эссенцию в меню способностей, чтобы быстро пополнять шкалу энергии и создавать разрушительные комбинации.

Устройство квантовой запутанности: Если вы хотите начать Новую игру+, вам не нужно начинать с нуля со своим снаряжением. Благодаря новому Устройству квантовой запутанности вы сможете взять с собой любимые предметы в новое прохождение. Вы можете расширить пространство в своем Устройстве квантовой запутанности, используя Квантовую эссенцию. Вы сможете собрать устройство в Ложе после создания Армилляра со всеми артефактами, и ваши предметы будут ждать вас в Ложе в следующем прохождении. И многое другое!

Станция Анкорпойнт: Анкорпойнт — это новая звездная станция с торговцами и заданиями.

Новые корабельные модули: Добавлены новые корабельные модули для улучшения различных характеристик корабля и даже добавления уникальных новых способностей, таких как новый модуль невидимости, который маскирует ваш корабль во время ускорения. Эти модули будут выпадать в корабельном бою в виде чертежей и могут быть установлены любым техником по обслуживанию кораблей.

Слот для модуля улучшения: Вы заметите, что при настройке вашего снаряжения появился новый слот для модуля улучшения. Этот слот позволяет улучшить определенный параметр, такой как дальность стрельбы, скорострельность и т. д.

Герои войны колоний: Вам предстоит найти 27 коллекционных предметов, связанных с героями войны колоний. Каждый из них дает бонус к характеристикам (с разными бонусами для открытых и закрытых версий) и будет отлично смотреться в новых витринах вашего аванпоста.

Много новых планетарных локаций: Вы заметите возросшее разнообразие типов планетарных локаций по мере исследования.

Новая элитная команда: Любимица фанатов, NPC Мурия Сиаркевич, теперь может быть добавлена ​​в элитную команду. Найдите её на её обычном месте возле Галбанка в Новой Атлантиде.

Новые побочные задания: На Анкорпойнте есть несколько человек, которым может понадобиться ваша помощь. Поговорите со всеми.

Новый наземный транспорт: Стильно перемещайтесь по поверхности на новом наземном транспортном средстве Moon Jumper. Благодаря впечатляющим возможностям ускорения, Moon Jumper создан для вертикального перемещения, позволяя вам гораздо легче достигать высоких мест, находясь в транспортном средстве.

Астероидная база: Для тех, у кого много кредитов, теперь можно приобрести очень шикарную астероидную базу, чтобы назвать её своим домом. Изучите Anchorpoint, чтобы узнать, как его приобрести.

Новые модификаторы врагов: Добавьте сложности в бою с помощью новых модификаторов врагов, таких как Танк (в 3 раза больше здоровья), Хитрый (шанс избежать урона), Мученик (смерть приводит ближайших союзников в ярость) и другие. Эти модификаторы можно настроить в меню «Параметры игрового процесса». Все новые модификаторы будут обозначены новыми значками рядом с полосками здоровья врагов, а полные описания можно найти в режиме сканирования.

Новые скины оружия: Новые скины «Созвездие» и «Неон» для некоторых видов оружия.

Фоторежим с REV-8.

Новые функции камеры: В настройки специальных возможностей добавлена ​​возможность всегда воспроизводить камеру при посадке. Кроме того, в параметры камеры добавлен более удаленный ракурс обзора корабля.

Terran Armada

Новое сюжетное DLC Terran Armada выйдет одновременно с обновлением Free Lanes 7 апреля и будет доступно за 9,99 долларов. Игроки на PlayStation 5 смогут приобрести игру в комплекте с покупкой Premium Edition или Premium Edition. Подробнее о различных изданиях для PlayStation 5 можно узнать здесь.

Совершенно новая история и компаньон

В Заселенные Системы вошла новая угроза. Считая себя «истинными» детьми Земли, Терранская Армада состоит из членов Объединенных Колоний и Коллектива Свободных Звезд, исчезнувших во время Колониальной Войны. Терранцы — это передовая военная сила, в основном состоящая из роботизированных солдат.

Новая сюжетная линия в «Терранской Армаде» вплетена в ткань Заселенных Систем. Когда терранцы впервые прибывают, их мотивы неясны, но судьба войны против Терранской Армады будет иметь последствия, которые прокатятся по всей галактике.

Не все терранцы настроены против Заселенной Системы. По пути вы встретите своего нового компаньона Дельту, перепрограммированного робота Терранской Армады. «Он не злой, — говорит Пальяруло в подробном описании. — Но он определенно не добрый».

Звучит как идеальное дополнение к команде любого морально неоднозначного капитана.

Вторжения

DLC Terran Armada также добавляет новую систему вторжений. Они могут происходить практически в любой точке Заселенных систем и являются как ключевой частью сюжета DLC, так и повторяющимся контентом с отличной добычей.

Вы можете увидеть, где находятся вторжения терранцев, на звездной карте, поэтому выбор за вами: избегать их или атаковать напрямую. Тщательно обдумайте, прежде чем вступать в бой, так как находящиеся поблизости терранские технологии могут помешать вам быстро улететь. Вам нужно будет отлететь достаточно далеко или остановить вторжение, чтобы успешно совершить гравитационный прыжок. Имейте в виду, что существуют столкновения, которые могут вывести вас из режима крейсерского полета.

Вторжения варьируются от небольших стычек до крупномасштабных проникновений на терранские корабли, где цели могут различаться. Некоторые из них обязательны для прохождения сюжета, другие — необязательны и вознаграждают за исследование, а частоту появления вторжений, не связанных с сюжетом, вы можете настроить в параметрах игрового процесса.

И многое другое!

Новые корабли и детали кораблей: Вы сможете получить чертежи новых модулей для кораблей, характерных именно для терранцев. Вам будут доступны новые двухпалубные жилые модули, большая новая кабина и новые конструктивные элементы, имеющие «тактический» вид, как у кораблей НАСА. А если деталей корабля вам будет недостаточно, вы сможете просто заполучить весь корабль целиком. Терранцы — плохие парни, поэтому кража у них вполне оправдана.

Новое снаряжение: Военные силы означают новое военное снаряжение. Оружие, скафандры и одежда, которые вы найдете в Terran Armada, имеют более тактический, реалистичный вид и ощущение. «Меньше научной фантастики, больше реальности», как описывает это Пели. Многие из новых костюмов будут выпадать в качестве добычи или появляться естественным образом во время игры в Terran Armada, но уточните у своих торговцев, есть ли у них что-нибудь новое в наличии.

Новый элитный экипаж: Хотите больше роботов? Может быть, что-то немного… симпатичнее? Посетите Колодец в Новой Атлантиде и начните квест «Запасные части», чтобы получить очаровательного мини-бота ModelG в качестве элитного члена экипажа. Покрасьте своего мини-бота и даже измените его характер для дополнительного веселья.

Готовый аванпост: Мы знаем, что вы любите строить аванпосты, но иногда приятно просто иметь быстрое и удобное место, где можно переночевать. Terran Armada представляет готовый, полностью декорированный модуль-кабину, который вы можете установить на любой планете. Хотя он уже обставлен и украшен множеством новых предметов, вы можете внести любые изменения в интерьер после его постройки.

Новые украшения для аванпоста: Поднимите персонализацию своего аванпоста на новый уровень с помощью новых декоративных предметов, таких как тематические скины для ваших верстаков и очаровательные маленькие животные и их среды обитания.

