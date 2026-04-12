Второе DLC для Starfield получило "смешанные" отзывы в Steam - игроки недовольны Terran Armada

Выход второго платного дополнения для Starfield оказался неоднозначным. DLC под названием Terran Armada стартовало в Steam с рейтингом «смешанные» — лишь около 49% отзывов оказались положительными после первых четырёхсот рецензий пользователей.

Многие игроки ожидали, что новое дополнение продолжит развитие сюжета после Shattered Space, однако, судя по комментариям, этого не произошло. Пользователи отмечают, что сюжетная часть DLC получилась слишком короткой и не оправдала ожиданий.

Одной из самых частых претензий стала продолжительность кампании. По словам игроков, основная история Terran Armada проходится примерно за три часа, что для крупной RPG от Bethesda выглядит слишком скромным объёмом.

Кроме того, пользователи Steam жалуются на смещение акцента в сторону боевых миссий. По их мнению, дополнение больше сосредоточено на сражениях, тогда как проработка сюжета и персонажей оказалась на втором плане.

При этом бесплатное обновление, вышедшее одновременно с DLC, получило гораздо более тёплый приём. Игроки отмечают, что исправления и улучшения в базовой игре оказались полезнее и заметнее, чем контент платного расширения.

Стоимость Terran Armada составляет 9,99 доллара, что примерно в два раза дешевле первого дополнения. Многие пользователи считают, что цена отражает меньший масштаб проекта, однако даже с учётом более низкой стоимости часть аудитории осталась разочарована.

Несмотря на критику, релиз обновлений всё же привлёк внимание игроков. После их выхода онлайн Starfield в Steam впервые за долгое время превысил 20 тысяч одновременных пользователей — такого показателя игра не достигала с 2024 года.