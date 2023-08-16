Вы можете купить дом во всех крупных городах в Starfield, а также открыть как минимум одно секретное убежище

Компания Bethesda подтвердила некоторые подробности о том, как будут работать система домов игроков в Starfield, в новом вопросе для фанатов. Если коротко, то в каждом крупном городе игры можно будет приобрести жилье, а при выполнении определенных квестов появятся и другие варианты.
В вопросах и ответах, размещенных на официальном Discord Bethesda Game Studios, ведущий дизайнер квестов Уилл Шен (Will Shen) пояснил, что "в разных городах есть жилье, которое игрок может получить. Некоторые из них нужно покупать, а некоторые являются наградой за выполнение определенных заданий".
Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло добавил, что "жилье можно приобрести во всех крупных городах игры. И есть как минимум одно, которое вы получите специально за выполнение... кое-чего".
Подробности о том, что это за таинственное "кое-чего", придется подождать, но приятно слышать, что в игре будет по крайней мере одно секретное убежище, которое можно будет открыть. Ранее уже сообщалось о том, что в Starfield можно будет приобрести "дом мечты" и выплатить за него крупный кредит, так что мы уже знали, что жилье для игроков в той или иной форме будет в игре, но это первая конкретная информация о том, как работает эта система.
Bethesda уже не раз обращала внимание на то, что в таких (относительно) недавних играх, как Skyrim и Fallout 4, можно было приобрести жилье для игроков. В Skyrim при запуске предлагались базовые варианты жилья, которые были значительно расширены в DLC Hearthfire. В Fallout 4 были предложены аналогичные варианты, но при этом в игру были включены гораздо более надежные системы, позволяющие строить целые поселения, и, похоже, система аванпостов в Starfield будет предлагать аналогичные возможности и здесь.
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Секретное убежище это то в котором одна из горстка выживших людей с земли прилетев на забытую планету подумали что они единственные выжившие и стали там выживать как в фоллауте 4 с убежищем 81
Ну это фирменная фишка в играх Беседки так что это классно,иметь в каждом городе свой дом где можно отдохнуть,скинуть всё своё барахло,развесить трофеи.
Интересно как будет реализовано строительство,также как Fallout 4 или по другому,после строительства в No Man Sky,строительство в F4 выгляди довольно неудобным и сложным,хотя тут и элементов значительно больше.
Судя по Директу, который проводился в июне, строительство сильно переработано в лучшую сторону.
Ну, это классика, это хорошо. Главное, что бы слишком много заморочек не было с этим жильём, типа строительства и прочей фигни, которая ещё в Скайриме надоела после первого же дома.