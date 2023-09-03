Вы не можете погладить собак в Starfield - похоже, что они все вымерли в мире игры

В игре Starfield нельзя погладить собаку, и это может быть связано с тем, что к моменту выхода игры они уже вымерли.
Пользователь Can You Pet the Dog отмечает, что, несмотря на появление кошки на одном из концепт-артов Starfield и наличие нескольких инопланетных существ, населяющих планеты Starfield, которые вы посетите, "домашние животные отсутствуют в полной версии".
Хотя они были на концепт-арте Starfield, домашние животные отсутствуют в полной версии. Более того, в игре есть предмет, который показывает, что лабрадоры ретриверы - и, вероятно, все собаки - вымерли.
Похоже, что это не просто недосмотр Bethesda, поскольку в аккаунте подмечено описание на одном из продуктов питания Starfield, который может объяснить, почему в космосе нет собак. Шоколадные лабрадоры" - это игровое лакомство, которое восстанавливает здоровье и "по форме напоминает вымершую породу собак под названием лабрадор-ретривер".
Как ни прискорбно, но эта ситуация вполне вписывается в хронологию Starfield и в то, что его версия Земли - это разрушенная, безжизненная, покрытая от полюса до полюса пустыней. Возможно, когда мы покидали нашу родную планету, на ракетах просто не было места для собак, кошек, кроликов, попугаев и других домашних животных. Возможно, человечество было единственным существом, выжившим после опустынивания Земли, и от него просто ничего не осталось.
Независимо от того, какова полная версия, это довольно печальная история, и реакция, вызванная этим твитом, вполне предсказуема. "В чем тогда смысл?" - спрашивает один из поклонников. "Я не хочу жить в будущем без собак", - говорит другой. Другой фанат призывает сообщество мододелов Starfield исправить этот ужас, приговаривая "буквально неиграбельно". Остается только надеяться.
Походу, там следом вымерли и все нормальные люди. Остались одни дауны и олигофрены.
Походу это планета обезьян.
Беседке стоило бы объяснить этот баг с глазами распространением космических наркотиков, и создать квест по уничтожению нарколаборатории :)
Корейцы всех сожрали )))
На концептарте заметил ребёнка...к моменту выхода игры они то же вымерли? или не поместились в ракеты? предположу что при условии ракета-400кг, то детей оставили на вымирающей земле, чтобы поместить бодипозитивных леди, вполне возможно что та же участь постигла домашних животных
Детей в геймплейных роликах демонстрировали.
Их всех вырезали....
Детей нынче не принято показывать в играх, даже неубиваемых, ибо мододелы могут сделать убиваемыми и даже романсабельными, а ето уже жюткий скандал, который может отразиться на репутации(зачеркнуто) продажах игры.
А что не так с детьми? Их же много в игре
Какие собаки.. тут сам космос вымер
Тьфу, так можно тысячи "новостей" наклепать про что угодно: "Почему в игре X нет объектов класса Y ??? Ответ: а) они не вписываются, неуместны в данном сеттинге; б) разрабы поленились, не хватило времени, финансов или иных ресурсов; в) да и вообще оставили на мододелов"
Какой же иди*тизм....
Разрабам не привыкать. В обле у них вообще все дети вымерли.
Вообще не обращал там на это внимания, хотя игра изучена вдоль и поперек. В Скайриме только раздражали, хотелось мод один поставить. В Морре детей не припомню тоже... Как элемент вживания в мир, ну такое, если их нельзя взорвать как в 1х Fallout. Ставил мод на DOS2, но там при атаке ребенок убегал со сверхзвуковой скоростью, так что мод оказался бессмысленным.
Разрабы росто забили хрен.
Вот бы сделали мод на кота, который бы жил на приборной панели космического корабля...
Ждем мода на собачек и возможность их погладить
Вполне лорно, реалистично. Когда Земеля начнет погибать (точнее, когда вы ее убьете), и жрать станет нечего, первыми под нож пойдут ваши любимые собачки и котики. Потом начнете жрать своих детей и друг-друга. А дороги в космос нет, Илон Маск Марс так и не канализировал, проще тянуть с вас деньги за устаревшие технологии.