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об игре
Starfield 06.09.2023
7 1 020 оценок

Вы не можете погладить собак в Starfield - похоже, что они все вымерли в мире игры

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butcher69
Новости

В игре Starfield нельзя погладить собаку, и это может быть связано с тем, что к моменту выхода игры они уже вымерли.

Пользователь Can You Pet the Dog отмечает, что, несмотря на появление кошки на одном из концепт-артов Starfield и наличие нескольких инопланетных существ, населяющих планеты Starfield, которые вы посетите, "домашние животные отсутствуют в полной версии".

Хотя они были на концепт-арте Starfield, домашние животные отсутствуют в полной версии. Более того, в игре есть предмет, который показывает, что лабрадоры ретриверы - и, вероятно, все собаки - вымерли.

Похоже, что это не просто недосмотр Bethesda, поскольку в аккаунте подмечено описание на одном из продуктов питания Starfield, который может объяснить, почему в космосе нет собак. Шоколадные лабрадоры" - это игровое лакомство, которое восстанавливает здоровье и "по форме напоминает вымершую породу собак под названием лабрадор-ретривер".

Как ни прискорбно, но эта ситуация вполне вписывается в хронологию Starfield и в то, что его версия Земли - это разрушенная, безжизненная, покрытая от полюса до полюса пустыней. Возможно, когда мы покидали нашу родную планету, на ракетах просто не было места для собак, кошек, кроликов, попугаев и других домашних животных. Возможно, человечество было единственным существом, выжившим после опустынивания Земли, и от него просто ничего не осталось.

Независимо от того, какова полная версия, это довольно печальная история, и реакция, вызванная этим твитом, вполне предсказуема. "В чем тогда смысл?" - спрашивает один из поклонников. "Я не хочу жить в будущем без собак", - говорит другой. Другой фанат призывает сообщество мододелов Starfield исправить этот ужас, приговаривая "буквально неиграбельно". Остается только надеяться.

-9
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Походу, там следом вымерли и все нормальные люди. Остались одни дауны и олигофрены.

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15
saa0891

Походу это планета обезьян.

9
Destroited
1
alex_jay saa0891
1
Skorskis
2
Rey Harley

Беседке стоило бы объяснить этот баг с глазами распространением космических наркотиков, и создать квест по уничтожению нарколаборатории :)

1
Destroited

Корейцы всех сожрали )))

7
alex_jay
5
Skorskis

На концептарте заметил ребёнка...к моменту выхода игры они то же вымерли? или не поместились в ракеты? предположу что при условии ракета-400кг, то детей оставили на вымирающей земле, чтобы поместить бодипозитивных леди, вполне возможно что та же участь постигла домашних животных

5
saa0891
На концептарте заметил ребёнка...к моменту выхода игры они то же вымерли?

Детей в геймплейных роликах демонстрировали.

0
alex_jay saa0891

Их всех вырезали....

1
Berenika

Детей нынче не принято показывать в играх, даже неубиваемых, ибо мододелы могут сделать убиваемыми и даже романсабельными, а ето уже жюткий скандал, который может отразиться на репутации(зачеркнуто) продажах игры.

-1
clarkkent

А что не так с детьми? Их же много в игре

1
Total Craft

Какие собаки.. тут сам космос вымер

4
TheTigerM

Тьфу, так можно тысячи "новостей" наклепать про что угодно: "Почему в игре X нет объектов класса Y ??? Ответ: а) они не вписываются, неуместны в данном сеттинге; б) разрабы поленились, не хватило времени, финансов или иных ресурсов; в) да и вообще оставили на мододелов"

4
alex_jay

Какой же иди*тизм....

3
0ncnjqybr

Разрабам не привыкать. В обле у них вообще все дети вымерли.

0
alex_jay 0ncnjqybr

Вообще не обращал там на это внимания, хотя игра изучена вдоль и поперек. В Скайриме только раздражали, хотелось мод один поставить. В Морре детей не припомню тоже... Как элемент вживания в мир, ну такое, если их нельзя взорвать как в 1х Fallout. Ставил мод на DOS2, но там при атаке ребенок убегал со сверхзвуковой скоростью, так что мод оказался бессмысленным.

0
cuckold

Разрабы росто забили хрен.

1
Rey Harley

Вот бы сделали мод на кота, который бы жил на приборной панели космического корабля...

1
Mimocrocodil

Ждем мода на собачек и возможность их погладить

0
Berenika

Вполне лорно, реалистично. Когда Земеля начнет погибать (точнее, когда вы ее убьете), и жрать станет нечего, первыми под нож пойдут ваши любимые собачки и котики. Потом начнете жрать своих детей и друг-друга. А дороги в космос нет, Илон Маск Марс так и не канализировал, проще тянуть с вас деньги за устаревшие технологии.

0