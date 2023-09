Вы не можете погладить собак в Starfield - похоже, что они все вымерли в мире игры ©

В игре Starfield нельзя погладить собаку, и это может быть связано с тем, что к моменту выхода игры они уже вымерли.

Пользователь Can You Pet the Dog отмечает, что, несмотря на появление кошки на одном из концепт-артов Starfield и наличие нескольких инопланетных существ, населяющих планеты Starfield, которые вы посетите, "домашние животные отсутствуют в полной версии".

Хотя они были на концепт-арте Starfield, домашние животные отсутствуют в полной версии. Более того, в игре есть предмет, который показывает, что лабрадоры ретриверы - и, вероятно, все собаки - вымерли.

Похоже, что это не просто недосмотр Bethesda, поскольку в аккаунте подмечено описание на одном из продуктов питания Starfield, который может объяснить, почему в космосе нет собак. Шоколадные лабрадоры" - это игровое лакомство, которое восстанавливает здоровье и "по форме напоминает вымершую породу собак под названием лабрадор-ретривер".

Как ни прискорбно, но эта ситуация вполне вписывается в хронологию Starfield и в то, что его версия Земли - это разрушенная, безжизненная, покрытая от полюса до полюса пустыней. Возможно, когда мы покидали нашу родную планету, на ракетах просто не было места для собак, кошек, кроликов, попугаев и других домашних животных. Возможно, человечество было единственным существом, выжившим после опустынивания Земли, и от него просто ничего не осталось.

Независимо от того, какова полная версия, это довольно печальная история, и реакция, вызванная этим твитом, вполне предсказуема. "В чем тогда смысл?" - спрашивает один из поклонников. "Я не хочу жить в будущем без собак", - говорит другой. Другой фанат призывает сообщество мододелов Starfield исправить этот ужас, приговаривая "буквально неиграбельно". Остается только надеяться.