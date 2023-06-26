Выход Starfield на Steam Deck выглядит маловероятным, но Тодд Говард не исключает такую возможность

Во время выступления на подкасте Kinda Funny's Xcast руководитель Starfield Тодд Говард оставил открытым вопрос о совместимости со Steam Deck. Однако минимальные системные требования для Starfield не дают приятной перспективы.
Рассказывая о возможностях Starfield по обеспечению доступности, Говард коснулся режима крупного шрифта и того, как он может быть полезен на портативных устройствах, хотя он также уточнил, что имел в виду стриминг игр. При упоминании портативных устройств ведущий Xcast Майк Говард спросил о поддержке Steam Deck, на что ветеран Bethesda ответил: "Мы поговорим об этом позже".
Вряд ли это окончательный ответ, но отсутствие прямого "нет" - это, пожалуй, лучшая новость, которую получили пользователи, когда речь зашла о портативном компьютере. Это слабый проблеск надежды перед лицом высоких минимальных системных требований Starfield, требования, которые даже более низкое разрешение Deck, возможно, не сможет обойти.
В минимальных требованиях Starfield указаны Intel Core i7-6800K и NVIDIA GeForce 1070 TI. Учитывая это, у Deck есть некоторое пространство для маневра в плане видеокарт: она не сравнится с 1070 Ti или 5700, но она также нацелена на более щадящее разрешение 800p (потенциально 720p).
Однако, хотя 16 ГБ оперативной памяти Deck могут показаться подходящими на бумаге, этот пул делится между остальной частью системы и GPU, вместо того, чтобы иметь отдельные RAM и VRAM, так что это явный дефицит. Не менее проблематичными являются шестиядерные и двенадцатипоточные процессоры. 2600X и 6800K на поколение старше, чем четырехъядерный восьмипоточный Zen 2 от Deck, но дефицит количества ядер все равно может оказаться слишком большим, и не так уж много графических наворотов можно сделать, чтобы компенсировать его.
Steam Deck практически со всем справляется, даже с играми этого года. Я надеюсь, потянет. Средние при 30 FPS меня бы вполне устроили.
The Last of Us: Part 1 идёт, Hogwarts Legacy идёт, Dying Light 2 идёт, сейчас заканчиваю Red Dead Redemption 2. Было бы досадно, если бы Starfield не пошёл. Тем более, Steam Deck стал для меня основной игровой платформой, а игра самая ожидаемая в этом году.
Кроме того, стоит учитывать, что Valve заинтересованы в том, чтобы игра получила сертификацию, а изобретать велосипед там не нужно, учитывая, что это по-сути, ПК-версия.
Одни из нас, киберпанг, форза 5 - себя там нормально чувствуют, но творчество говарда вдруг не пойдет. А говорил что это не технеческие ограничения консоли а творческий подход.
30 фпс.
просто тодд говард бездарь ещё тот, вот и всё. его игры на пк нормально никогда не работали, а тут уж консоли
И все таки некоторые плюсы в стим дк есть. И линукс с протон стал лучше развиваться под игры. И всего 4 ядра/8, но некоторые разрабы специально адаптируют и оптимизируют для него. А то бы щас совсем забили на оптимизацию, не у всех же 16 ядерники и 4090.
Ластовас - линейное кин.. приключение, в киберпанк даже кастомайз тачек не завезли, форза вообще гонка. Надо подобное с подобным сравнивать.
Ага слава Гейбу они обалденно оптимизируют OS Steam Deck не то что криворукие разрабы которые даже на ПК уже ленятся все оптимизировать, им только сделайц покупку игры и без возврата а дальше плевать они хотели.
Даже емае новые игры трипл а "качества" не могут довести да приемлемого качества без багов а тут портативный ПК который вполне агрессивно захватил рынок и у него уже сформировалась хорошая база пользователей.
Все эти "наша игра настолько большая, что в твой стимдек не влезет" конечно звучат интересно, но просто способна ли беседка проглотить кусок..
Если пойдет на ПК, пойдет и на деке. Дошаманят, не сомневайтесь.
Напомните, на сколько заряда батареи в Стим деке хватает?
Смешно, когда ПК-бояре играют на портативных консолях и их устраивает 30 и менее fps, плохая графика и маленький экран.
Как правило, громче всех орут те, у кого нет консолей, а ПК времён палеолита чахнет в ожидании очередного взлома Denuvo.
Кто имел дело с разными платформами, ведёт себя более адекватно и толерантно в этом плане.