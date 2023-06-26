Выход Starfield на Steam Deck выглядит маловероятным, но Тодд Говард не исключает такую возможность ©

Во время выступления на подкасте Kinda Funny's Xcast руководитель Starfield Тодд Говард оставил открытым вопрос о совместимости со Steam Deck. Однако минимальные системные требования для Starfield не дают приятной перспективы.

Рассказывая о возможностях Starfield по обеспечению доступности, Говард коснулся режима крупного шрифта и того, как он может быть полезен на портативных устройствах, хотя он также уточнил, что имел в виду стриминг игр. При упоминании портативных устройств ведущий Xcast Майк Говард спросил о поддержке Steam Deck, на что ветеран Bethesda ответил: "Мы поговорим об этом позже".

Вряд ли это окончательный ответ, но отсутствие прямого "нет" - это, пожалуй, лучшая новость, которую получили пользователи, когда речь зашла о портативном компьютере. Это слабый проблеск надежды перед лицом высоких минимальных системных требований Starfield, требования, которые даже более низкое разрешение Deck, возможно, не сможет обойти.

В минимальных требованиях Starfield указаны Intel Core i7-6800K и NVIDIA GeForce 1070 TI. Учитывая это, у Deck есть некоторое пространство для маневра в плане видеокарт: она не сравнится с 1070 Ti или 5700, но она также нацелена на более щадящее разрешение 800p (потенциально 720p).

Однако, хотя 16 ГБ оперативной памяти Deck могут показаться подходящими на бумаге, этот пул делится между остальной частью системы и GPU, вместо того, чтобы иметь отдельные RAM и VRAM, так что это явный дефицит. Не менее проблематичными являются шестиядерные и двенадцатипоточные процессоры. 2600X и 6800K на поколение старше, чем четырехъядерный восьмипоточный Zen 2 от Deck, но дефицит количества ядер все равно может оказаться слишком большим, и не так уж много графических наворотов можно сделать, чтобы компенсировать его.