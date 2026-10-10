Выпуск Starfield на Nintendo Switch 2 может быть отложен или отменен из-за проблем с разработкой

По словам инсайдера NateTheHate, разработка версии Starfield для Nintendo Switch 2 столкнулась с серьёзными трудностями; при этом он отметил, что не знает, был ли проект окончательно отложен или отменен. Эта информация вновь ставит под вопрос появление научно-фантастической RPG от Bethesda на гибридной консоли Nintendo.

Обсуждение началось после того, как один из пользователей спросил NateTheHate в соцсети X о статусе Starfield и DOOM: The Dark Ages для Switch 2. Пользователь сослался на более раннее сообщение от августа 2025 года, в котором говорилось о возможном выходе Starfield в 2026 году, и поинтересовался, по-прежнему ли планируется выпуск обеих игр на платформе Nintendo.

В ответ NateTheHate заявил:

Разработка порта Starfield для Switch 2 столкнулась с множеством препятствий и сложностей. Я не знаю, отложили проект или нет, но меня бы это не удивило.

Этот комментарий не подтверждает отмену порта. Однако он указывает на то, что проект столкнулся с серьёзными проблемами, из-за чего его будущее остаётся неопределённым, а точная дата выхода на данный момент отсутствует.

Первоначальный релиз Starfield состоялся 6 сентября 2023 года на Xbox Series X|S и ПК, а 7 апреля 2026 года игра вышла на PlayStation 5.