Вышла нейро озвучка для Starfield: Free Lanes & Terran Armada

NGC404 и SHIMON продолжают эксперимент с ИИ агентом. Новым полигоном для этого стало дополнение Free Lanes & Terran Armada для Starfield.
Для следующего шага по качеству нужно наращивать объём входных данных и тестировать разные методики обработки. Инструмент хорош на повторяющихся задачах, но в нестандартных моментах нужна вариативность, которой пока не хватает.
Публикуется альфа-версия, которую следует рассматривать как промежуточный срез, а не финальный результат.
Блин, поиграть что ли. Так и не прошел.
Что-то ИИ развивается, а каловые нейроозвучки как-будто застряли в развитии. Шедевры от roвновоза уже успели устареть, имея на борту вполне хорошее произношение исполнение. А вот нейроозвучки, где просто надо озвучить текст с толикой эмоции – это какой-то недостижимый уровень походу. Достижение если ударения правильно проставлены.