Вышло исправление для Starfield, устраняющее сбои на PS5 Pro, исправление для PS5 выйдет на следующей неделе

Исправление от Bethesda, направленное на устранение сбоев у игроков Starfield, использующих улучшенные настройки на PS5 Pro, уже доступно. Что касается всех остальных, отдельное исправление для базовой PS5 выйдет на следующей неделе.

Это объявление последовало сразу за сообщениями многих игроков о сбоях и их довольно громкими заявлениями о недовольстве. Это вполне понятно, учитывая, насколько ожидаемой была эта научно-фантастическая космическая RPG после запуска на ПК и Xbox.

Ответы на твит, объявляющий о выпуске хотфикса, показывают, что многие игроки продолжают сталкиваться с проблемами, и студия захочет исправить это как можно скорее.