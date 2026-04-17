ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 801 оценка

Вышло исправление для Starfield, устраняющее сбои на PS5 Pro, исправление для PS5 выйдет на следующей неделе

monk70 monk70

Исправление от Bethesda, направленное на устранение сбоев у игроков Starfield, использующих улучшенные настройки на PS5 Pro, уже доступно. Что касается всех остальных, отдельное исправление для базовой PS5 выйдет на следующей неделе.

Это объявление последовало сразу за сообщениями многих игроков о сбоях и их довольно громкими заявлениями о недовольстве. Это вполне понятно, учитывая, насколько ожидаемой была эта научно-фантастическая космическая RPG после запуска на ПК и Xbox.

Ответы на твит, объявляющий о выпуске хотфикса, показывают, что многие игроки продолжают сталкиваться с проблемами, и студия захочет исправить это как можно скорее.

Консоли Обновления
6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий