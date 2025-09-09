Вышло обновление 8.4 для тотальной конверсии Star Wars Genesis для Starfield

Для ролевой игры Starfield вышло обновление 8.4 для масштабного фанатского проекта Star Wars Genesis, который превращает игру Bethesda в RPG во вселенной Звёздных войн. Свежий патч привносит переработку системы толпы, новый стартовый корабль, обновленную фракцию юужань-вонгов и множество исправлений ошибок.

Автор модификации под ником DeityVengy позиционирует свой проект не как обычную сборку модов, а как полноценную тотальную конверсию. Star Wars Genesis стремится исправить недостатки оригинальной игры, добавляя новые геймплейные механики, улучшенную графику, а также уникальный контент, включая новые вражеские фракции, боссов, локации и квесты. Проект вдохновлен такими играми, как Star Wars Galaxies, Knights of the Old Republic и расширенной вселенной Legends. Модификация предлагает собственную вселенную и лор, которые похожи на канон Звёздных войн, но существуют отдельно, что дает автору творческую свободу.

Игроки могут исследовать знакомые планеты, такие как Татуин и Корусант, взаимодействовать с различными криминальными синдикатами, вроде картеля хаттов и пайков, или же примкнуть к Империи. С каждым обновлением мир проекта расширяется, предлагая новые возможности для отыгрыша роли.

Разработчик также ответил на некоторые вопросы игроков. Он отметил, что световые мечи не будут добавлены до тех пор, пока Bethesda не выпустит подходящий инструментарий для анимаций, поскольку текущая боевая система ближнего боя в Starfield, по его мнению, неудовлетворительна. Кроме того, было заявлено, что Star Wars Genesis никогда не появится на консолях Xbox или в системе Creations из-за множества технических ограничений, таких как лимиты на размер модов и отсутствие поддержки SFSE. Проект полностью играбелен и распространяется через автоматический установщик Wabbajack.