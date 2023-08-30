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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 753 оценки

Xbox представила фигурку андроид Васко, вашего неразлучного спутника в Starfield

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Gruz_
Новости

То, что компания Microsoft собирается воспользоваться ажиотажем вокруг Starfield, - это факт, и она уже повсеместно запускает рекламу, хотя до официального релиза игры остается еще несколько дней. Только сегодня днем мы узнали о песне Imagine Dragons, а теперь настала очередь фигурки Funko POP!

Примечательно, что в качестве персонажа для фигурки был выбран андроид Васко, который будет сопровождать вас в космических приключениях. В игре он не единственный ваш союзник, но именно с ним вы начинаете свое приключение, и вполне логично проникнуться к нему симпатией. В конце концов, это робот с довольно своеобразным характером.

Как и другие изделия из коллекции Funko, высота фигурки составляет около 10 см, с характерным для этой серии соотношением тела и головы. Приобрести данную фигурку Funko получится после выхода игры, в настоящее время она доступна для предварительного заказа только в Европе. Ее цена составляет 21,95 евро. Поставки ожидаются не раньше февраля 2024 года

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Allexandrr

- Для чего я создан ?

- Подай масло (с) Рик Санчес ))

2
whoami666

Че то он сам на себя не похож...

0
Ивасик

С Тодда Говарда делали !

0
ПетроНепетро

Я до сих пор подозреваю его в шпионаже за ГГ.

0
Scorpion_GamePlay

В смысле? Я хочу быть один

0
mazyazev

милашка так-то

-1