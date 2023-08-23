Xbox: "Выход Starfield - это начало многолетней эстафеты собственных игр нашей компании"

С таким заявлением выступил директор по маркетингу Xbox Джеррет Уэст для издания GamesIndustry'biz:
Я сидел и смотрел ту же самую презентацию [Starfield], что и вы вчера утром, и подумал... это действительно начало чего-то, что затем приведёт к Forza, а в 2024 году к Hellblade, и мы думаем о Towerborne, которая находится на нашем стенде, то же самое касается Avowed, и у нас есть ещё проекты, которые будут показаны в 2024 и 2025 годах.
В последние полтора года игровое подразделение Microsoft испытывает трудности с выпуском игр собственных тайтлов. В 2022 году было выпущено мало эксклюзивов, а Redfall, получила плохие отзывы. Однако летняя презентация компании, состоявшаяся в июне, была положительно встречена игроками и прессой.
Далее во время разговора также затронули подписочный сервис Game Pass:
Если учитывать ещё и Game Pass, отношения с разработчиками, которые у нас есть. Наша поддержка для них крайне важна. А также выпуск их игр на нашей консоли, тоже очень важен. Так что я предполагаю, что мы вступаем в период, когда наступает что-то действительно особенное в течение следующих нескольких лет.
Вот обычно после таких пафосных заявлений все и идет под откос.
Еслиб он сказал что вас ожидают новый Вольфенштейн и Гирсы 6 тогда вау, а тут какую то фигню в пример привёл, Хелблейд только всё остальное фигня, они не понимают какие у них самые ценные франшизы.
Разве игра не была почти готова на момент покупки бесезды? Как то не очень честно для статистики получается.
То есть они не теряют надежду загубить серию?