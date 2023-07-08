Starfield 06.09.2023
8 595 оценок

За предзаказ Starfield можно получить новый странный бонус

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Procy_on
Новости

Фанаты Bethesda, которые еще не сделали предзаказ Starfield, возможно, захотят рассмотреть возможность предварительного заказа игры в Best Buy, поскольку эта версия поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut.

Когда дело доходит до предварительного заказа Starfield, есть много различных вариантов, но только версия для Best Buy поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut. Это довольно странный бонус предзаказа, но поскольку он поставляется со стандартной версией Starfield за 70 долларов, это, по сути, просто бесплатное мороженое для тех, кто хочет получить физическую версию игры. Разумеется, предзаказы Starfield в Best Buy также будут включать все остальные бонусы за предзаказ.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
zolthan

Очень странное решение. Весьма странное. Купил квартиру, держи чупа-чупс

14
Медведь Бойфренд

Как-то подозрительно много у них маркетинга. Сразу нездоровые ассоциации со стартом киберпанка.

5
tvorog8088

Нездоровая ассоциация после 30 фпс уже произошла.

5
Sigon

и андромедой

2
Raven187 tvorog8088

Ну, это было честно. Если игра не динамичная, то сосольщикам не привыкать. Наоборот, сблюют от высокого фпс)

2
Raven187

Лучше бы клали сразу леденец на палочке. На мол, пососи дружок, других развлечений ты не получишь)

4
Born to play

Пирожок с ганом? нет спасибо тод

2
SGate

Предзаказ привезут на рефрежераторе? Ктонить по почте мороженку заказывал?

2
Artery Kaulitz

А мороженное очень вкусно выглядит, но если захочу, я его отдельно куплю. От мороженного я точно удовольствие получу, а вот от игры... это уже нужно смотреть на Релизе

1
Rolento

Видимо какое-то космическое мороженное которое не тает.

1
cuckold

Мыло для душа?

1