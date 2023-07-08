За предзаказ Starfield можно получить новый странный бонус ©

Фанаты Bethesda, которые еще не сделали предзаказ Starfield, возможно, захотят рассмотреть возможность предварительного заказа игры в Best Buy, поскольку эта версия поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut.

Когда дело доходит до предварительного заказа Starfield, есть много различных вариантов, но только версия для Best Buy поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut. Это довольно странный бонус предзаказа, но поскольку он поставляется со стандартной версией Starfield за 70 долларов, это, по сути, просто бесплатное мороженое для тех, кто хочет получить физическую версию игры. Разумеется, предзаказы Starfield в Best Buy также будут включать все остальные бонусы за предзаказ.