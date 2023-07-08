За предзаказ Starfield можно получить новый странный бонус

Фанаты Bethesda, которые еще не сделали предзаказ Starfield, возможно, захотят рассмотреть возможность предварительного заказа игры в Best Buy, поскольку эта версия поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut.
Когда дело доходит до предварительного заказа Starfield, есть много различных вариантов, но только версия для Best Buy поставляется с сэндвичем с мороженым Halo Astronaut. Это довольно странный бонус предзаказа, но поскольку он поставляется со стандартной версией Starfield за 70 долларов, это, по сути, просто бесплатное мороженое для тех, кто хочет получить физическую версию игры. Разумеется, предзаказы Starfield в Best Buy также будут включать все остальные бонусы за предзаказ.
Очень странное решение. Весьма странное. Купил квартиру, держи чупа-чупс
Как-то подозрительно много у них маркетинга. Сразу нездоровые ассоциации со стартом киберпанка.
Нездоровая ассоциация после 30 фпс уже произошла.
и андромедой
Ну, это было честно. Если игра не динамичная, то сосольщикам не привыкать. Наоборот, сблюют от высокого фпс)
Лучше бы клали сразу леденец на палочке. На мол, пососи дружок, других развлечений ты не получишь)
Пирожок с ганом? нет спасибо тод
Предзаказ привезут на рефрежераторе? Ктонить по почте мороженку заказывал?
А мороженное очень вкусно выглядит, но если захочу, я его отдельно куплю. От мороженного я точно удовольствие получу, а вот от игры... это уже нужно смотреть на Релизе
Видимо какое-то космическое мороженное которое не тает.
Мыло для душа?