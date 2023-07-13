Запущена петиция на добавление режима 60 кадров в секунду в Starfield

Некоторые игроки не согласны с тем, что Starfield будет работать в 30 кадров в секунду на Xbox Series X, и, чтобы их голоса были услышаны, они решили запустить петицию на 60 кадров в секунду, опубликованную на сайте change.org. Видимо, они считают это действительно важным вопросом.
Текст петиции, озаглавленный просто «60 кадров Starfield», очень прямолинеен:
«Starfield — очень хорошая игра, и грустно видеть, что возможность достичь 60 кадров в секунду в обмен на более низкое качество была упущена. У игры огромный потенциал, и она может даже получить награду «Игра года». Было бы грустно играть без 60 кадров в секунду. Пожалуйста, Bethesda, добавьте режим производительности».
На момент написания этой новости петиция собрала более двухсот подписей. Конечно, между сегодняшним днём и до 6 сентября 2023 года, даты запуска Starfield на Xbox Seriesx X / S и ПК, практически невозможно, чтобы Bethesda в очень отдаленном случае, когда она хотела прислушаться к просьбе, смогла добавить режим 60 кадров в секунду в такой сложной игре.
В любом случае петицию может создать любой и это по-своему интересная инициатива, которая показывает, насколько большой интерес вокруг игры.
Нормально маркетологи мозги промывают, ещё не попробовав они уверены что это очень хорошая игра.
40 плавных за глаза
Смешно! Ещё игра не вышла, а они какие-то петиции)))) просто нафига вы берете предзаказы????)
Я может до конца не в теме, но вроде бы заявляли 30 фпс в 4к, играя в 1080 по идее должно быть 60+ жешь, или как...
Будет максимум 30 ФПС при любых настройках на ПК. На самой мощной консоли в исследованной галактике - только режим 30фпс, и никаких настроек производительности выбирать не позволят.
На ПК будет все нормально, разговор про консоли, вроде как.
30 фпс и около 1300п на XSX, некуда там уменьшать разрешение
Во времена пошли, то что должны делать сразу, разрабы забивают, а игроки создают, петиции, ждут годами обновления, хавают патчи первого дня, а народ хавает, хавает и хавает. Вон забастовку сценаристы сделали и уже проблемы у киностудий, (не большие ну есть) у игроков на такое мозгов не хватит. (Да я так же не борюсь с этим:D :D )