Запущена петиция на добавление режима 60 кадров в секунду в Starfield ©

Некоторые игроки не согласны с тем, что Starfield будет работать в 30 кадров в секунду на Xbox Series X, и, чтобы их голоса были услышаны, они решили запустить петицию на 60 кадров в секунду, опубликованную на сайте change.org. Видимо, они считают это действительно важным вопросом.

Текст петиции, озаглавленный просто «60 кадров Starfield», очень прямолинеен:

«Starfield — очень хорошая игра, и грустно видеть, что возможность достичь 60 кадров в секунду в обмен на более низкое качество была упущена. У игры огромный потенциал, и она может даже получить награду «Игра года». Было бы грустно играть без 60 кадров в секунду. Пожалуйста, Bethesda, добавьте режим производительности».

На момент написания этой новости петиция собрала более двухсот подписей. Конечно, между сегодняшним днём и до 6 сентября 2023 года, даты запуска Starfield на Xbox Seriesx X / S и ПК, практически невозможно, чтобы Bethesda в очень отдаленном случае, когда она хотела прислушаться к просьбе, смогла добавить режим 60 кадров в секунду в такой сложной игре.

В любом случае петицию может создать любой и это по-своему интересная инициатива, которая показывает, насколько большой интерес вокруг игры.