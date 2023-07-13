Starfield 06.09.2023
8 602 оценки

Запущена петиция на добавление режима 60 кадров в секунду в Starfield

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monk70
Новости

Некоторые игроки не согласны с тем, что Starfield будет работать в 30 кадров в секунду на Xbox Series X, и, чтобы их голоса были услышаны, они решили запустить петицию на 60 кадров в секунду, опубликованную на сайте change.org. Видимо, они считают это действительно важным вопросом.

Текст петиции, озаглавленный просто «60 кадров Starfield», очень прямолинеен:

«Starfield — очень хорошая игра, и грустно видеть, что возможность достичь 60 кадров в секунду в обмен на более низкое качество была упущена. У игры огромный потенциал, и она может даже получить награду «Игра года». Было бы грустно играть без 60 кадров в секунду. Пожалуйста, Bethesda, добавьте режим производительности».

На момент написания этой новости петиция собрала более двухсот подписей. Конечно, между сегодняшним днём и до 6 сентября 2023 года, даты запуска Starfield на Xbox Seriesx X / S и ПК, практически невозможно, чтобы Bethesda в очень отдаленном случае, когда она хотела прислушаться к просьбе, смогла добавить режим 60 кадров в секунду в такой сложной игре.

В любом случае петицию может создать любой и это по-своему интересная инициатива, которая показывает, насколько большой интерес вокруг игры.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
tvorog8088

Нормально маркетологи мозги промывают, ещё не попробовав они уверены что это очень хорошая игра.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

40 плавных за глаза

-1
askazanov

Смешно! Ещё игра не вышла, а они какие-то петиции)))) просто нафига вы берете предзаказы????)

-1
tvorog8088

Я может до конца не в теме, но вроде бы заявляли 30 фпс в 4к, играя в 1080 по идее должно быть 60+ жешь, или как...

-1
Pavlissimus

Будет максимум 30 ФПС при любых настройках на ПК. На самой мощной консоли в исследованной галактике - только режим 30фпс, и никаких настроек производительности выбирать не позволят.

-4
Юрец Одесса Pavlissimus

На ПК будет все нормально, разговор про консоли, вроде как.

1
Яков Будников

30 фпс и около 1300п на XSX, некуда там уменьшать разрешение

0
Юрец Одесса

Во времена пошли, то что должны делать сразу, разрабы забивают, а игроки создают, петиции, ждут годами обновления, хавают патчи первого дня, а народ хавает, хавает и хавает. Вон забастовку сценаристы сделали и уже проблемы у киностудий, (не большие ну есть) у игроков на такое мозгов не хватит. (Да я так же не борюсь с этим:D :D )

-3