Земля в Starfield оказалась безжизненной и пустынной

В самом начале Starfield вы поймете, что основные центры человечества разбросаны по близлежащим системам, а не на самой Земле. На орбитах планет Солнечной системы существует несколько станций, но по большей части система довольно пуста. Если вы посмотрите на Землю, вы заметите, что это не совсем та Земля, которую мы знаем сегодня. Вместо большого сине-зеленого мрамора это коричневая каменистая планета. Температура указывает на то, что там холодно, а атмосфера представляет собой тонкий слой CO2. Кроме того, на Земле не обнаружено ни фауны, ни флоры. Очевидно, что-то произошло. Итак, что же случилось с Землей в Starfield
В ранней миссии Созвездия в Starfield вы посетите систему Солнца, чтобы попытаться выследить кого-то, у кого может быть Артефакт. Лидер Созвездия Сара Морган должна быть вашей спутницей в это время и немного расскажет о судьбе планеты.
«Теперь это все древняя история, но Земля потеряла свою атмосферу. Она начала распыляться в космос», — расскажет вам Сара, исследуя Солнечную систему. «У человечества было около пятидесяти лет, чтобы эвакуировать планету. Примерно так возникло правительство Объединенных колоний. Управление исходом. Земля сейчас более или менее превратилась в пыль. Иногда на поверхности можно найти кое-какие остатки мира, который мы оставили, но не так много».
Подводя итог, можно сказать, что Земля потеряла свою атмосферу до нашего появления в Starfield. Если сравнить это с реальным миром, учёные полагают, что именно это и произошло с Марсом. Это объясняет, почему Земля немного похожа на Марс, каким мы его знаем сегодня.
К счастью, вы все еще можете посетить Землю в Starfield. Фактически, одно из отмеченных мест, в котором вы можете приземлиться, — это достопримечательность Лондона. Приземлившись здесь, вы увидите уходящие в небо остатки самого высокого здания Лондона The Shard.
Чтоб не строить для игры города и страны на Земле, логично же
Скорее, Земля потеряла свою атмосферу по причине очень "миролюбивых" местных обитателей...
Это было известно ещё до обзоров и до снятия эмбарго. На том же реддите эту тему обмусолили тысячу раз. Да и по-моему сами разработчики давали на это намёк. Очередная драма на пустом месте.
Магнитосфера пропала? ядро чтоль застыло и клину дало?
Просто все дождались TES 6 и, увидев качество игры, улетели на жопной тяге на Татуин
Земля обнулилась
Окей, атмосфера улетучилась. А песка то по 10 этаж откуда намело? Это даже в Хорайзене как херня смотрелось. А там по лору 1000 лет прошло.
Потому что если делать населённую Землю, то придётся делать много контента. Вот и придумают какую-нибудь историю на подобии Марса с потерянным магнитным полем. А другие планеты могут быть какие угодно и большинство из них во Вселенной на самом деле пустые.
Глобальное потепление отсекаем, так как небо чёрное без атмосферы, либо разреженное.
Ничего, модеры это поправят. С блэк джеком и увеселительным контентом.
планету за 300 лет угробили, стоило такого ожидать
удалить и забыть о её выходе
До выхода игры ещё 6 дней, а разные писаки уже изгадили всё, что могли. Теперь спойлеры уже в названиях новостей. Ну может хватит уже? Может стоит дать людям дождаться игры и самим посмотреть что там?
до выхода игры - 5 часов.
Спойлеры пошли.
И это всё?) То есть других достопремечательность кроме какого то здания из Лондона, о котором я слышу впервые, ничего не сохранилось?) Могли бы оставить пирамиды из Египта, затопить какую то часть Северной Америки, кстати.. в Starfield есть вообще реализация водного пространства? Полагаю что нет. Затопленные города, засыпанные песчаными бурями регионы, следы ядерной войны.. ну хоть что нибудь? То есть вы хотите что бы я верил в остальные 999 выдуманных планет, когда вы находясь на Земле, настолько низко, её кончину, проработали? Что с лицом Starfield?
Вспомнился Spore, в котором Землю тоже не особо так проработали, в отличии от выдуманных планет. Но... Как бы сравнивая годы выпуска, бюджеты и общие концепции игр... Реально, могли бы намного больше достопримечательностей оставить, тем более, не целую же планету прорабатывать, а отдельные её части
Starfield это не игра, это просто перенос Skyrim на новый движок, все 999 планет созданы чисто для мододелов, пускай пашут, пока мы продаем просто конструктор. Не знаю хорошо это или плохо для игровой индустрии, но для меня лично это плачевная история, когда ты получаешь бабки но не выполняешь свою работу.
Это и есть некий Skyrim в другом сеттинге. В принципе, Bethesda давно просекла, что их крупные игры с открытым миром живут и долго находятся на слуху благодаря модам. Поэтому они даже с движком не заморачиваются, лишь модифицируя его, что-бы мододелам не приходилось долго перестраиваться. А плюсом, некоторых мододелов они берут на работу, тут совсем всё просто, с движком знаком, знает что делать. Дали "базу", стало скучно, делай моды и улучшай, что не нравится. В этом случае хотя-бы "база" по-больше, с более разнообразным контентом
Ну спор был все таки понятен—с амебы до космоса,а тут такое себе послевкусие,с запахом на отвали
на самом деле очень сильный момент, как фанату обливиона нравится такое.
Только марс намного меньше, и на нем отсутствует вулканическая активность которая могла бы восполнять потерю атмосферы.
Забей чел, Starfield это не про космос, это про выдуманный мирок созданный на рандомайзере.
Интересно, можно ли будет строить базу где угодно, или только в специально отведенных местах?
Естественно в специально отведенных местах, ну пока мододелы не выпустят мод на строительство базы.
Да походу где угодно как в F76. Втыкаешь маяк и вперед.
Жаль, хотелось бы построить свою базу где нибудь на отдаленное планете, вести туда контрабанду, оставить напарников для охраны. Было бы неплохо
Не играл в Ф76, но если так то отличная новость
Кого ты слушаешь?))) Естественно базу можно будет построить в любой точке любой планеты, на которую можно приземлиться..
Очередной No Man's Sky?
1.000 пустынных планет, Будешь майлы накатывать по пустоши