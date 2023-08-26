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Starfield 06.09.2023
7.9 714 оценок

Журналист отреагировал на сообщения про невидимые стены в Starfield: "Это не точная информация и не полная история"

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butcher69
Новости

В серии изображений Starfield, просочившихся сегодня на один из китайских форумов, было показано, что в игре присутствуют всплывающие окна, предупреждающие игрока о том, что он достиг границы планеты. Это невидимая стена, которая не дает пройти, побуждая игрока "открыть карту, чтобы исследовать другой регион, или вернуться на корабль".

Эта находка взбудоражила пользователей в сети и многие начали обвинять Пита Хайнса из Bethesda во вранье, ведь он обещал свободное исследование планет сразу после приземления. Известный журналист и инсайдер Джез Корден решил высказать свое мнение по этому поводу:

Распространение полуправды иногда делается из недобрых побуждений. Это не точная информация и не полная история. Не могу сказать больше, чем это на данный момент. Подождите, пока спадет эмбарго на обзоры

Первые обзоры на Starfield появятся вечером 31 августа, а сама игра выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

11
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Gords

"Полуправда", "не точная информация", "не полная история". Damage control во все поля.

Т. е. невидимые стены есть. Итого получается, что планета состоит из отдельных локаций, каждая из которых загружается отдельно. Типа как заходишь в Скайриме в город - загрузка; заходишь в помещение в этом городе - загрузка, заходишь в подвал в этом помещении - загрузка, и т. д.

9
Саня Цукино Усаги

А ты чего ожидал?

2
Imnogamer Саня Цукино Усаги

Натирки мазями и массажа Шиацу. Ждём сюжет, пиф-паф моторику/механику и доп. квесты хотя бы в стиле - "Очередная планета нидс ер хэлп. Метнись, а. Чоп, чоп..))" Ну и поддержку модов не хуже, чем для Ская с Фоллычем.

2
caramba1999

Информация невидима как и стены

0
Destroited
"Это не точная информация и не полная история"

Это не точный журналист и вообще это не правильные пчелы и они делают неправильный мёд.

6
MunchkiN 616

наверно что типа ведьмака 3 дикий гон где когда я сел оказался в маленькой локе, за которой водятся драконы и чуть не взбумкнул.
а так та я ставил под сомнение что планету можно оббежать по кругу ну или она будет до смешного маленькая.

4
7fps

была же инфа, что при высадке на планету, рядом будут какие-нибудь точки интереса: квесты, ресурсы и тд и тп. то есть в принципе нет никакого смысла далеко уходить от места высадки. а в новости про ограничение говорилось, что чел сорок минут просто шёл прямо. даже если эта инфа не точная, в любом случае там будут ограничения на передвижение по планетам.

2
MunchkiN 616 7fps

вроде как я на видео что есть точки посадки если это точки интереса то между ними должно быть большое расстояние. если точки интереса это допустим локация с местом посадки допустим 5х5км и там всякие пещеры, залежи минералов аванпосты итд точки интереса другой сказ и из этой локи пешком выйти нельзя.

2
7fps MunchkiN 616

может и так. скоро сами узнаем)

1
Ivan313

Мдя это точно не свободный но мен скай

2
Panakeke

Уверен что к релизу уберут

0
Imnogamer

Ага..))

0
Комментарий удален
Destroited

Ну для простых смертных 11 дней, сегодня только 26 а игра выходит 6. И только для тех кто заказал чудо издание она выйдет 1 числа.

1
Выxyxoль Destroited

Да е-мое, если дуни не будет она уже 1-го будет в зеленом бесплатном стиме лежать.

1
Destroited Выxyxoль

Логично. Очень на это надеюсь.

0
Kollich

Успокойтесь, наверняка в премиум версии игры добавят способность пролетать через невидимые стены

0
Rey Harley

Нет, ну а что вы хотели? Эти предупреждения о крае карты скорее напоминают, что дальше нет ничего интересного. Смысл бродить по пустым полям?

-4
Destroited

В нормальных играх это обыгрывают уже лет сто как по другому (замерз, кислород кончился, страшные хищники, южное бутово и т.д.), а невидимые стены это бред из 90х.

0
Rey Harley Destroited

В статье же написано, что сначала появляются всплывающие окна о границах, и уже потом невидимая стена, так что все в порядке. Нет ну можно было бы конечно сделать смерть от хищников или удушья, но думаю и так понятно что это лишнее

0
DarkoLay Destroited

Да да. То что в ведьмаке 3 типа какие там драконы обитают это сильно меняет дело да?

-2
Destroited DarkoLay

Да меняет, там нет невидимых стен из игр 90х, по крайней мере драконы это не так тупо и халтурно как невидимые стены.

0
DarkoLay Destroited

Там тупо такая же невидимая стена просто текст другой. Я тоже могу любую чушь там написать. Дальше пост дпс.

-1
Real Slim Shady

Ещё даже 1 сентября нету а игроки уже расхожи в своих наблюдениях, у кого то есть границы стен, у кого то нету.. Интересно выходит, может к дату выхода выяснится что и игры особо то и нету.

-4
Usurper

Ну а че вы хотели. Делать Но Мен Скай на движке Морровинда изначально было бредом.

-4
Папел

где то сверху стоит No Mans Sky и ссикает на Шлакфилд

-8
Serpentrage

как бы вы не молились на Нмс - но там всего 1 пустая планета из пластилина помноженная на бесконечность.

9
saiditsme Serpentrage

В точку. При всех достоинствах нмс, этот пластилин надоедает.

6
SpacePRedator014

НМС это обычный выживач\гриндилка, в то время как Starfield это сюжетная игра, я лично лучше поиграю во 2-ое, тем более есть космические корабли, их строительство и абордажи, космические бои, это же игра мечты, если конечно реализуют нормально и потом ещё DLC накидают контента.

1
Выxyxoль

Ты опять свои таблетки не принял?

0