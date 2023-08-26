Журналист отреагировал на сообщения про невидимые стены в Starfield: "Это не точная информация и не полная история"

В серии изображений Starfield, просочившихся сегодня на один из китайских форумов, было показано, что в игре присутствуют всплывающие окна, предупреждающие игрока о том, что он достиг границы планеты. Это невидимая стена, которая не дает пройти, побуждая игрока "открыть карту, чтобы исследовать другой регион, или вернуться на корабль".
Эта находка взбудоражила пользователей в сети и многие начали обвинять Пита Хайнса из Bethesda во вранье, ведь он обещал свободное исследование планет сразу после приземления. Известный журналист и инсайдер Джез Корден решил высказать свое мнение по этому поводу:
Распространение полуправды иногда делается из недобрых побуждений. Это не точная информация и не полная история. Не могу сказать больше, чем это на данный момент. Подождите, пока спадет эмбарго на обзоры
Первые обзоры на Starfield появятся вечером 31 августа, а сама игра выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
"Полуправда", "не точная информация", "не полная история". Damage control во все поля.
Т. е. невидимые стены есть. Итого получается, что планета состоит из отдельных локаций, каждая из которых загружается отдельно. Типа как заходишь в Скайриме в город - загрузка; заходишь в помещение в этом городе - загрузка, заходишь в подвал в этом помещении - загрузка, и т. д.
А ты чего ожидал?
Натирки мазями и массажа Шиацу. Ждём сюжет, пиф-паф моторику/механику и доп. квесты хотя бы в стиле - "Очередная планета нидс ер хэлп. Метнись, а. Чоп, чоп..))" Ну и поддержку модов не хуже, чем для Ская с Фоллычем.
Информация невидима как и стены
Это не точный журналист и вообще это не правильные пчелы и они делают неправильный мёд.
наверно что типа ведьмака 3 дикий гон где когда я сел оказался в маленькой локе, за которой водятся драконы и чуть не взбумкнул.
а так та я ставил под сомнение что планету можно оббежать по кругу ну или она будет до смешного маленькая.
была же инфа, что при высадке на планету, рядом будут какие-нибудь точки интереса: квесты, ресурсы и тд и тп. то есть в принципе нет никакого смысла далеко уходить от места высадки. а в новости про ограничение говорилось, что чел сорок минут просто шёл прямо. даже если эта инфа не точная, в любом случае там будут ограничения на передвижение по планетам.
вроде как я на видео что есть точки посадки если это точки интереса то между ними должно быть большое расстояние. если точки интереса это допустим локация с местом посадки допустим 5х5км и там всякие пещеры, залежи минералов аванпосты итд точки интереса другой сказ и из этой локи пешком выйти нельзя.
может и так. скоро сами узнаем)
Мдя это точно не свободный но мен скай
Уверен что к релизу уберут
Ага..))
Ну для простых смертных 11 дней, сегодня только 26 а игра выходит 6. И только для тех кто заказал чудо издание она выйдет 1 числа.
Да е-мое, если дуни не будет она уже 1-го будет в зеленом бесплатном стиме лежать.
Логично. Очень на это надеюсь.
Успокойтесь, наверняка в премиум версии игры добавят способность пролетать через невидимые стены
Нет, ну а что вы хотели? Эти предупреждения о крае карты скорее напоминают, что дальше нет ничего интересного. Смысл бродить по пустым полям?
В нормальных играх это обыгрывают уже лет сто как по другому (замерз, кислород кончился, страшные хищники, южное бутово и т.д.), а невидимые стены это бред из 90х.
В статье же написано, что сначала появляются всплывающие окна о границах, и уже потом невидимая стена, так что все в порядке. Нет ну можно было бы конечно сделать смерть от хищников или удушья, но думаю и так понятно что это лишнее
Да да. То что в ведьмаке 3 типа какие там драконы обитают это сильно меняет дело да?
Да меняет, там нет невидимых стен из игр 90х, по крайней мере драконы это не так тупо и халтурно как невидимые стены.
Там тупо такая же невидимая стена просто текст другой. Я тоже могу любую чушь там написать. Дальше пост дпс.
Ещё даже 1 сентября нету а игроки уже расхожи в своих наблюдениях, у кого то есть границы стен, у кого то нету.. Интересно выходит, может к дату выхода выяснится что и игры особо то и нету.
Ну а че вы хотели. Делать Но Мен Скай на движке Морровинда изначально было бредом.
где то сверху стоит No Mans Sky и ссикает на Шлакфилд
как бы вы не молились на Нмс - но там всего 1 пустая планета из пластилина помноженная на бесконечность.
В точку. При всех достоинствах нмс, этот пластилин надоедает.
НМС это обычный выживач\гриндилка, в то время как Starfield это сюжетная игра, я лично лучше поиграю во 2-ое, тем более есть космические корабли, их строительство и абордажи, космические бои, это же игра мечты, если конечно реализуют нормально и потом ещё DLC накидают контента.
Ты опять свои таблетки не принял?