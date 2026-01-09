Авторы Starfinder: Afterlight показали первый геймплей и готовят демо для ПК

Студия Epictellers Entertainment представила первое геймплейное видео пошаговой RPG Starfinder: Afterlight. Показ состоялся в рамках New Game+ Showcase и стал своеобразным прологом к публичной демо-версии для ПК, релиз которой намечен на 2026 год.

В коротком ролике разработчики продемонстрировали базовые элементы игрового процесса — исследование локаций и тактические бои. Именно эти системы игроки смогут опробовать самостоятельно в демо, которое включит новый контент из ранних этапов приключения и позволит составить первое впечатление о проекте.

Starfinder: Afterlight создаётся во вселенной настольной ролевой игры Starfinder и основана на правилах второго издания. Сюжет вращается вокруг космического путешественника, чей капитан загадочно исчез. Герою предстоит собрать легендарный экипаж, столкнуться с угрозами для Pact Worlds и попытаться предотвратить катастрофу галактического масштаба.

Отдельный акцент сделан на персонажах и постановке. Каждый член команды играет важную роль в истории и озвучен известными актёрами, среди которых Нил Ньюбон, Фред Татаскоре, Роджер Кларк и другие. Выход Starfinder: Afterlight в раннем доступе запланирован на 2026 год, а демо-версия должна стать первым шагом к знакомству игроков с этой масштабной космической RPG.