Пошаговая ролевая игра Starfinder: Afterlight собрала нужную сумму на Kickstarter всего за 80 минут

Независимая студия Epictellers Entertainment из Барселоны достигла феноменального успеха на Kickstarter: их пошаговая ролевая игра Starfinder: Afterlight собрала минимальную цель всего за 80 минут. Первоначально разработчики планировали собрать 75 тысяч долларов, однако к настоящему моменту сумма уже достигла примерно 327 тысяч долларов. До окончания кампании остаётся ещё 29 дней, и, судя по всему, финальное финансирование может быть значительно выше.

Starfinder: Afterlight создана во вселенной Paizo, впервые представленной в 2017 году. Игроки возглавят легендарный экипаж и будут определять судьбу галактики своими решениями. Сюжет начинается с исчезновения капитана на фоне угрозы уничтожения галактики, а игрокам предстоит собрать команду из шести уникальных компаньонов — от андроидов-убийц до мистических пророков, каждый со своей историей и моральными дилеммами.

Игра адаптирует второе издание настольной ролевой игры Starfinder и предлагает классы солдата, посланника, оперативника, мистика, солярианца и ведьмы-перевертыша. Каждое действие имеет последствия: фракции помнят решения игроков, а спутники оценивают сердце капитана. Разветвлённые сюжетные линии гарантируют, что каждое приключение будет уникальным.

Starfinder: Afterlight обещает 40-60 часов исследований неоновых станций, миров нежити, цифровых богов и космических драконов. Игрокам предложат разные уровни сложности — от режима истории до кошмара, поддержку модов и инструменты сообщества на ПК. Озвучку ведёт Нил Ньюбон, известный по роли Астариона в Baldur’s Gate 3.

Релиз запланирован на второй квартал 2026 года в раннем доступе Steam с первым актом на 10-15 часов, а полноценная версия ожидается в 2027 году. Успех на Kickstarter демонстрирует высокий интерес фанатов к пошаговым RPG в научно-фантастической вселенной.