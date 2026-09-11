В Steam вышло демо с прологом Starfinder: Afterlight

С 10 сентября студия Epictellers Entertainment открыла доступ к демо-версии Starfinder: Afterlight. Теперь игроки со всего мира могут сделать первые шаги в научно-фэнтезийной вселенной, основанной на грядущей второй редакции культовой настольной ролевой игры от Paizo.

Полноценный релиз проекта в раннем доступе Steam (Early Access) запланирован на четвертый квартал 2026 года. За прошедший год игра успела собрать вокруг себя преданное сообщество, превысившее 100 тысяч человек в Steam Wishlist, а также пройти успешный закрытый альфа-тест для бэкеров с Kickstarter.

В демоверсии игроков ожидает:

Захватывающий пролог: пройдите путь от самого начала истории до первой части первого акта (около 1–2 часов игрового процесса).

пройдите путь от самого начала истории до первой части первого акта (около 1–2 часов игрового процесса). Завязка космической одиссеи: примерьте на себя роль авантюриста, который внезапно оказывается у руля корабля после таинственного исчезновения его капитана во время экспедиции в Дрифт.

примерьте на себя роль авантюриста, который внезапно оказывается у руля корабля после таинственного исчезновения его капитана во время экспедиции в Дрифт. Тактическая пошаговая система: опробуйте фирменную трехфазную боевую систему Paizo (Three-Action System) на примере фиксированных классов персонажей — Солдата, Оперативника и Посланника.

опробуйте фирменную трехфазную боевую систему Paizo (Three-Action System) на примере фиксированных классов персонажей — Солдата, Оперативника и Посланника. Качественные улучшения: текущий билд включает масштабную работу над ошибками по отзывам игроков с закрытых тестов — разработчики значительно доработали поведение камеры, интерфейс, журнал заданий и горячие клавиши.

«Мы невероятно горды тем, что 100 тысяч игроков уже ждут нашу игру. Публичное демо — это наш способ отблагодарить сообщество и показать плоды кропотливой работы. Это первая публичная возможность прикоснуться к живому, опасному и манящему миру Starfinder, где магия и технологии переплетены воедино», — комментирует команда Epictellers Entertainment.

На текущий момент демоверсия доступна на английском языке. Разработчики подтвердили, что к релизу игры в раннем доступе в ней появится текстовый перевод на русский язык, а также полноценный редактор для детального создания собственного персонажа.