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Starfinder: Afterlight 2026 г.
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
6.1 20 оценок

В Steam вышло демо с прологом Starfinder: Afterlight

Milvago Milvago

С 10 сентября студия Epictellers Entertainment открыла доступ к демо-версии Starfinder: Afterlight. Теперь игроки со всего мира могут сделать первые шаги в научно-фэнтезийной вселенной, основанной на грядущей второй редакции культовой настольной ролевой игры от Paizo.

Полноценный релиз проекта в раннем доступе Steam (Early Access) запланирован на четвертый квартал 2026 года. За прошедший год игра успела собрать вокруг себя преданное сообщество, превысившее 100 тысяч человек в Steam Wishlist, а также пройти успешный закрытый альфа-тест для бэкеров с Kickstarter.

В демоверсии игроков ожидает:

  • Захватывающий пролог: пройдите путь от самого начала истории до первой части первого акта (около 1–2 часов игрового процесса).
  • Завязка космической одиссеи: примерьте на себя роль авантюриста, который внезапно оказывается у руля корабля после таинственного исчезновения его капитана во время экспедиции в Дрифт.
  • Тактическая пошаговая система: опробуйте фирменную трехфазную боевую систему Paizo (Three-Action System) на примере фиксированных классов персонажей — Солдата, Оперативника и Посланника.
  • Качественные улучшения: текущий билд включает масштабную работу над ошибками по отзывам игроков с закрытых тестов — разработчики значительно доработали поведение камеры, интерфейс, журнал заданий и горячие клавиши.
«Мы невероятно горды тем, что 100 тысяч игроков уже ждут нашу игру. Публичное демо — это наш способ отблагодарить сообщество и показать плоды кропотливой работы. Это первая публичная возможность прикоснуться к живому, опасному и манящему миру Starfinder, где магия и технологии переплетены воедино», — комментирует команда Epictellers Entertainment.

На текущий момент демоверсия доступна на английском языке. Разработчики подтвердили, что к релизу игры в раннем доступе в ней появится текстовый перевод на русский язык, а также полноценный редактор для детального создания собственного персонажа.

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