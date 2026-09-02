Starforged Legacy получила глобального издателя - научно-фантастический roguelike уже расширили крупным обновлением

Tripwire Presents, издательское подразделение Tripwire Interactive, объявила о планах по глобальному выпуску Starforged Legacy — однопользовательского научно-фантастического roguelike-шутера от независимой студии Second Shift Games. Игра уже находится в раннем доступе Steam с 1 июня и продаётся за 7,99 доллара. Сейчас у неё 88% положительных отзывов пользователей.

В Starforged Legacy игрок управляет экспериментальными военными кораблями на 2D-поле боя и сражается с многочисленными противниками в стиле bullet hell. По мере прохождения можно собирать ресурсы, оружие и улучшения, создавая собственные конфигурации кораблей. Всего заявлены девять кораблей, 16 основных видов оружия и более 190 улучшений.

Одновременно Second Shift Games выпустила бесплатное обновление «Ангар и арсенал». Его главным нововведением стал режим «Боевой круг» — серия из 12 секторов, где привычная навигация по звездной карте заменена быстрым циклом «бой — эвакуация — магазин». В шестом и двенадцатом секторах игроков ждут боссы, а после победы можно продолжить прохождение в режиме «Бесконечность».

Обновление также добавило три новых корабля: фрегат Guardian, крейсер Riftblade и авианосец Retalia. Для каждого предусмотрено по четыре стартовых комплекта, задающих особенности ведения боя, но оставляющих возможность дальнейшей настройки. Кроме того, появились четыре новых вида оружия, включая Flak Cannon, Arc Cutter, Gravity Missile и Compression Field.

Для знакомства с игрой доступна бесплатная демоверсия с тремя кораблями, шестью комплектами оборудования, двумя уровнями сложности и ограниченным деревом навыков.