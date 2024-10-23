Для Stargate: Timekeepers вышла новая глава, расширяющая сюжетную кампанию семью новыми эпизодами

Ожидание наконец-то закончилось для поклонников Stargate: Timekeepers, поскольку официально выпущена вторая часть первого сезона, добавляющая семь новых эпизодов, которые являются полноценными одиночными миссиями в сюжетную кампанию. Игроки, у которых уже есть первая часть, получат это крупное обновление без дополнительных затрат, а новые эпизоды будут автоматически разблокированы в их игре.

Часть 2 представляет новый контент, включая новые локации и захватывающего нового персонажа, Хугга, который присоединится к команде и добавит новые тактические возможности в игру. Эти новые эпизоды обещают расширить проблемы, с которыми сталкиваются игроки, предлагая более глубокое исследование и больше стратегических возможностей во вселенной Stargate SG-1.