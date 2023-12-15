Стратегия Stargate: Timekeepers получила новую дату выхода после задержки в последнюю минуту

Еще в мае разработчик и издатель Slitherine анонсировали Stargate: Timekeepers. Эта тактическая стратегическая игра, официально основанная на военно-фантастическом сериале, должна была выйти несколько дней назад, но все изменилось. К счастью, разработчики смогли рассказать, почему.
Первоначально Stargate: Timekeepers должна была выйти два дня назад, 12 декабря 2023 года. Но вместо релиза Slitherine опубликовала сообщение на форуме обсуждения игры в Steam.
В этом посте один из разработчиков Frembot3 объяснил, почему Stargate: Timekeepers задержалась. Согласно сообщению, во время тестирования релизной сборки игры была обнаружена серьезная ошибка, нарушающая игру. Эта ошибка мешала игрокам продвигаться вперед, отрицательно влияя на эпизоды 5 и 6 сюжетной кампании игры.
Поскольку эта ошибка сильно повлияла бы на прохождение, разработчики решили отложить Stargate: Timekeepers на более поздний срок. К счастью, поклонникам «Звездных врат» не придется долго ждать. На официальной странице Steam дата выхода игры обновлена до 23 января 2024 года.
В эру сериалов, они забили на франчайз, сейчас бы сидеть и смотреть новые сезоны, как звёздные войны, чужого и Хало , да и прочие поделки Марвел да дс