ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starlink: Battle for Atlas 16.10.2018
Экшен, RTS, Космос, Научная фантастика
5.5 41 оценка

voices38 взломал защиту Denuvo в Starlink: Battle for Atlas

AceTheKing AceTheKing

Пользователь voices38, новый взломщик Denuvo, который на этой неделе успешно взломал актуальную версию стратегии Total War: Three Kingdoms, сегодня выпустил новый взлом.

Появился новый взломщик Denuvo: voices38 взломал актуальную версию Total War: Three Kingdoms

В этот раз он взломал Starlink: Battle for Atlas - космический экшен от компании Ubisoft, который оставался невзломанным с 2019 года. Это уже третья игра от Ubisoft за эту неделю, которая оказалась на торрент-трекерах: ранее RUNE взломали защиту Denuvo в Trials: Rising, а в The Crew 2 взломали VMProtect, после того как разработчики добавили в неё обещанный офлайн-режим.

Судя по всему, на взлом Starlink: Battle for Atlas ему понадобилось 3-4 дня. Остаётся надеяться, что voices38 продолжит свои начинания, взломав накопившиеся игры с Denuvo за последние годы, и дойдет до более свежих релизов.

31
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
airstorm

Пожелаем ему удачи - благое дело делает!

21
SkyraX
Остаётся надеяться, что voices38 продолжит свои начинания, взломав накопившиеся игры с Denuvo за последние годы, и дойдет до более свежих релизов.

а почему сразу не начать с тяжелого и взломать например Atomic Heart, Dead Space? и идти потом к старым релизам? зато потом будет щелкать как семечки старое

13
jax baron

он тренеруеться на старых версиях

5
SkyraX jax baron

ровно у 100% последних хацкеров дальше тренировок на старых версиях дело не идёт, абсолютно все кулцхацкеры позастревали на тренировках взлома старых версий и ни один до сих пор так и не взломал никакую относительно "новинку" с денувой, не натренировались?

5
jax baron SkyraX

это всё была эмпресс - а новый тяжело будут взламываться раньше только проц и материнке дюнева подключалпсь, а уже с 16 версии видеокарта и к опере проверку делает так что........................

1
Пользователь ВКонтакте

Ну человек тренируется. Надеюсь ему и более новые игры покорятся. Очень нам нужен адекватный взломщик. А не всякие щизо Императрицы // Иван Страждин

11
Пользователь ВКонтакте

Не пробовал на работу выйти? Или че // Vengel Bryde

19
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А при чём тут работа?? Если разработчики не хотят мои деньги напрямую, почему я должен допустим кормить комиссиями различные ресурсы, которые окольными путями переводят деньги в тот же стим или ещё куда то?? Поэтому вполне оправдываю различные зелёные сайты. Которые экономят мои время и деньги. // Сергей Ульянкин

3
Беккер5443

Пропускаем игру, Ждёмс следущих взломов.

9
Alkapone-X

красавец просто😍

9
AR_TI

Была самой старой не взломанной игрой. Видимо, просто по списку идёт.

9
malars0

Когда нибудь! Когда нибудь... появятся взломы и чего то интересного...

4
Dust220

Ну вот, что и требовалось доказать. Челик тренируется. Хотя на самом деле, за неделю взломать денуву, пусть и в игре 2018 года, это прям круто. Шустрый малый, этот ваш voices38.

3
jax baron

я думаю это эмпресс - просто через другого чела - слишком уж хорошо ломает - без исправлений

2
Dust220 jax baron

Может быть. В любом случае, этот таинственный взломщик подаёт надежды))

1
jax baron Dust220

ну да троецарствие я долго ждал.

2
Палыч Роков

я её купил по скидке хрен знает сколько лет назад, это ж надо сколько лет школота ждала

1
Пользователь ВКонтакте

А эту игру вообще взламывали? // Вадим Курбатов

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ