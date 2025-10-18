voices38 взломал защиту Denuvo в Starlink: Battle for Atlas

Пользователь voices38, новый взломщик Denuvo, который на этой неделе успешно взломал актуальную версию стратегии Total War: Three Kingdoms, сегодня выпустил новый взлом.

В этот раз он взломал Starlink: Battle for Atlas - космический экшен от компании Ubisoft, который оставался невзломанным с 2019 года. Это уже третья игра от Ubisoft за эту неделю, которая оказалась на торрент-трекерах: ранее RUNE взломали защиту Denuvo в Trials: Rising, а в The Crew 2 взломали VMProtect, после того как разработчики добавили в неё обещанный офлайн-режим.

Судя по всему, на взлом Starlink: Battle for Atlas ему понадобилось 3-4 дня. Остаётся надеяться, что voices38 продолжит свои начинания, взломав накопившиеся игры с Denuvo за последние годы, и дойдет до более свежих релизов.