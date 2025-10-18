voices38 взломал защиту Denuvo в Starlink: Battle for Atlas

Пользователь voices38, новый взломщик Denuvo, который на этой неделе успешно взломал актуальную версию стратегии Total War: Three Kingdoms, сегодня выпустил новый взлом.
В этот раз он взломал Starlink: Battle for Atlas - космический экшен от компании Ubisoft, который оставался невзломанным с 2019 года. Это уже третья игра от Ubisoft за эту неделю, которая оказалась на торрент-трекерах: ранее RUNE взломали защиту Denuvo в Trials: Rising, а в The Crew 2 взломали VMProtect, после того как разработчики добавили в неё обещанный офлайн-режим.
Судя по всему, на взлом Starlink: Battle for Atlas ему понадобилось 3-4 дня. Остаётся надеяться, что voices38 продолжит свои начинания, взломав накопившиеся игры с Denuvo за последние годы, и дойдет до более свежих релизов.
Пожелаем ему удачи - благое дело делает!
а почему сразу не начать с тяжелого и взломать например Atomic Heart, Dead Space? и идти потом к старым релизам? зато потом будет щелкать как семечки старое
он тренеруеться на старых версиях
ровно у 100% последних хацкеров дальше тренировок на старых версиях дело не идёт, абсолютно все кулцхацкеры позастревали на тренировках взлома старых версий и ни один до сих пор так и не взломал никакую относительно "новинку" с денувой, не натренировались?
это всё была эмпресс - а новый тяжело будут взламываться раньше только проц и материнке дюнева подключалпсь, а уже с 16 версии видеокарта и к опере проверку делает так что........................
Ну человек тренируется. Надеюсь ему и более новые игры покорятся. Очень нам нужен адекватный взломщик. А не всякие щизо Императрицы // Иван Страждин
Не пробовал на работу выйти? Или че // Vengel Bryde
А при чём тут работа?? Если разработчики не хотят мои деньги напрямую, почему я должен допустим кормить комиссиями различные ресурсы, которые окольными путями переводят деньги в тот же стим или ещё куда то?? Поэтому вполне оправдываю различные зелёные сайты. Которые экономят мои время и деньги. // Сергей Ульянкин
Пропускаем игру, Ждёмс следущих взломов.
красавец просто😍
Была самой старой не взломанной игрой. Видимо, просто по списку идёт.
Когда нибудь! Когда нибудь... появятся взломы и чего то интересного...
Ну вот, что и требовалось доказать. Челик тренируется. Хотя на самом деле, за неделю взломать денуву, пусть и в игре 2018 года, это прям круто. Шустрый малый, этот ваш voices38.
я думаю это эмпресс - просто через другого чела - слишком уж хорошо ломает - без исправлений
Может быть. В любом случае, этот таинственный взломщик подаёт надежды))
ну да троецарствие я долго ждал.
я её купил по скидке хрен знает сколько лет назад, это ж надо сколько лет школота ждала
А эту игру вообще взламывали? // Вадим Курбатов