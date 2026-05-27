Состоялся релиз космического симулятора Starminer в раннем доступе Steam

Разработчики из независимой студии CoolAndGoodGames выпустили свой научно-фантастический симулятор добычи ресурсов Starminer в раннем доступе на игровой платформе Steam. Проект создавался силами небольшой команды из 4 человек на протяжении нескольких лет. Ранее игра была известна под названием ILL Space, а в качестве издателя выступала компания Paradox ARC, однако в конце 2025 года партнеры приняли решение разойтись, после чего авторы продолжили разработку полностью самостоятельно.

В Starminer игрокам предлагается спроектировать и построить собственный межзвездный флот для добычи ценных минералов в открытом космосе. Игровой процесс базируется на реалистичной физике Ньютона, поэтому при маневрировании необходимо учитывать массу кораблей и инерцию. Еще одной важной геймплейной механикой является управление теплом. Чрезмерное энергопотребление и активная добыча ресурсов повышают тепловую сигнатуру базы, что привлекает внимание агрессивных инопланетян. Для защиты флота игрокам придется использовать военные корабли и оборонительные платформы.

На момент запуска в игре доступны 3 режима. Это сюжетная кампания, свободная песочница и режим выживания с постоянными атаками противников. Игроки также могут пройти 3 обучающих сценария и запустить бенчмарк для проверки производительности своей системы. Проект пробудет в раннем доступе около 1 года. В течение этого времени разработчики планируют выпустить полноценный мультиплеер, инструменты для создания модификаций, новые типы модулей и динамическую кампанию.

До 10 июня 2026 года игру можно приобрести по специальной скидке в 10%. Стоимость космического симулятора составляет 1170 рублей вместо обычных 1300 рублей. Поддержка русского языка в текущей версии отсутствует.