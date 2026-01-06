Кооперативный выживач StarRupture станет следующим большим хитом Steam, если верить прогнозам

Индустриальные аналитики и журналисты обратили внимание на любопытную тенденцию: последние пять лет начало года неизменно ознаменовывалось появлением неожиданного кооперативного хита в Steam с огромным онлайном. Если верить статистике, 2026 год не должен стать исключением, и главным претендентом на этот трон называют научно-фантастический симулятор выживания StarRupture, который выходит в ранний доступ уже сегодня, 6 января.

История последних лет подтверждает эту закономерность. В феврале 2021 года «выстрелил» Valheim (502 тыс. игроков), в январе 2024 года мир захватил феномен Palworld (2,1 млн игроков), а в феврале 2025 года лидером чартов стал REPO (271 тыс. игроков).

У StarRupture есть все слагаемые для повторения этого успеха:

За проектом стоит студия Creepy Jar, авторы высокооцененного сурвайвала Green Hell.

Игра объединяет строительство базы, защиту от орд инопланетных монстров и создание сложных производственных цепочек в духе Satisfactory.

В отличие от ААА-проектов с ценником в $70, базовая стоимость StarRupture составляет всего $20 (с дополнительной скидкой на релизе), что делает порог вхождения минимальным для компаний друзей.

Первые отзывы отмечают увлекательное исследование процедурно-генерируемого мира, опасных врагов и механику автоматизации фабрик. Станет ли игра новой Palworld или Lethal Company этого года, мы узнаем в ближайшие дни, когда сформируется пиковый онлайн после релиза.