Кооперативный выживач StarRupture станет следующим большим хитом Steam, если верить прогнозам

Индустриальные аналитики и журналисты обратили внимание на любопытную тенденцию: последние пять лет начало года неизменно ознаменовывалось появлением неожиданного кооперативного хита в Steam с огромным онлайном. Если верить статистике, 2026 год не должен стать исключением, и главным претендентом на этот трон называют научно-фантастический симулятор выживания StarRupture, который выходит в ранний доступ уже сегодня, 6 января.
История последних лет подтверждает эту закономерность. В феврале 2021 года «выстрелил» Valheim (502 тыс. игроков), в январе 2024 года мир захватил феномен Palworld (2,1 млн игроков), а в феврале 2025 года лидером чартов стал REPO (271 тыс. игроков).
У StarRupture есть все слагаемые для повторения этого успеха:
- За проектом стоит студия Creepy Jar, авторы высокооцененного сурвайвала Green Hell.
- Игра объединяет строительство базы, защиту от орд инопланетных монстров и создание сложных производственных цепочек в духе Satisfactory.
- В отличие от ААА-проектов с ценником в $70, базовая стоимость StarRupture составляет всего $20 (с дополнительной скидкой на релизе), что делает порог вхождения минимальным для компаний друзей.
Первые отзывы отмечают увлекательное исследование процедурно-генерируемого мира, опасных врагов и механику автоматизации фабрик. Станет ли игра новой Palworld или Lethal Company этого года, мы узнаем в ближайшие дни, когда сформируется пиковый онлайн после релиза.
