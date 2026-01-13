Космическая выживалка StarRupture оказалась в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 января 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Лидером недели вновь стал Steam Deck, который продолжает удерживать высокие позиции благодаря стабильному спросу. Следом расположился экстракшен-шутер ARC Raiders, недавно отметивший внушительные продажи и получивший свежее обновление. Тройку замыкает новинка - выживалка StarRupture.
В десятку также вошли Battlefield 6, Quarantine Zone: The Last Check, Dead by Daylight, Path of Exile 2, Grand Theft Auto V Enhanced, Rust и Dead Island 2. Рейтинг наглядно демонстрирует, что как новые релизы, так и проверенные временем проекты продолжают успешно конкурировать за внимание аудитории Steam.
- Steam Deck
- ARC Raiders
- StarRupture
- Battlefield 6
- Quarantine Zone: The Last Check
- Dead by Daylight
- Path of Exile 2
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Rust
- Dead Island 2