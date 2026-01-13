ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
StarRupture 06.01.2026
Экшен, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.6 38 оценок

Космическая выживалка StarRupture оказалась в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 января 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером недели вновь стал Steam Deck, который продолжает удерживать высокие позиции благодаря стабильному спросу. Следом расположился экстракшен-шутер ARC Raiders, недавно отметивший внушительные продажи и получивший свежее обновление. Тройку замыкает новинка - выживалка StarRupture.

В десятку также вошли Battlefield 6, Quarantine Zone: The Last Check, Dead by Daylight, Path of Exile 2, Grand Theft Auto V Enhanced, Rust и Dead Island 2. Рейтинг наглядно демонстрирует, что как новые релизы, так и проверенные временем проекты продолжают успешно конкурировать за внимание аудитории Steam.

  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. StarRupture
  4. Battlefield 6
  5. Quarantine Zone: The Last Check
  6. Dead by Daylight
  7. Path of Exile 2
  8. Grand Theft Auto V Enhanced
  9. Rust
  10. Dead Island 2
11
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий