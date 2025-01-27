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StarRupture 2025 г.
Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
5.7 7 оценок

Научно-фантастическая выживалка StarRupture от авторов Green Hell получила новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Разработчики Creepy Jar, создатели Green Hell, сообщили, что кооперативная игра StarRupture для четырех игроков выйдет в раннем доступе на ПК через Steam этой осенью.

StarRupture сочетает в себе элементы строительства базы, выживания и исследования. Игрокам предстоит взять на себя роль заключенных, отбывающих наказание на загадочной планете. Ваша цель — построить фабрику для глобальных корпораций, добывать ресурсы и защищать базу от враждебной среды.

Ключевая угроза — звезда Руптура, регулярно уничтожающая поверхность планеты в огненной ярости. После каждого катаклизма мир возрождается, а игроки получают возможность открыть новые ресурсы и секреты.

Особенности игры:

  • Исследование планеты: открытый мир, полный опасностей и тайн.
  • Промышленное развитие: добывайте ресурсы, стройте фабрики и улучшайте технологии.
  • Сражения за выживание: боритесь с экстремальными условиями и агрессивными существами.
  • Кооперативный режим: играйте в одиночку или с друзьями (до 4 человек).
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