Научно-фантастическая выживалка StarRupture от авторов Green Hell получила новый геймплейный трейлер

Разработчики Creepy Jar, создатели Green Hell, сообщили, что кооперативная игра StarRupture для четырех игроков выйдет в раннем доступе на ПК через Steam этой осенью.
StarRupture сочетает в себе элементы строительства базы, выживания и исследования. Игрокам предстоит взять на себя роль заключенных, отбывающих наказание на загадочной планете. Ваша цель — построить фабрику для глобальных корпораций, добывать ресурсы и защищать базу от враждебной среды.
Ключевая угроза — звезда Руптура, регулярно уничтожающая поверхность планеты в огненной ярости. После каждого катаклизма мир возрождается, а игроки получают возможность открыть новые ресурсы и секреты.
Особенности игры:
- Исследование планеты: открытый мир, полный опасностей и тайн.
- Промышленное развитие: добывайте ресурсы, стройте фабрики и улучшайте технологии.
- Сражения за выживание: боритесь с экстремальными условиями и агрессивными существами.
- Кооперативный режим: играйте в одиночку или с друзьями (до 4 человек).