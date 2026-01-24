StarRupture почти заработала $10 млн в раннем доступе Steam

Инди-выживач StarRupture от польской студии Creepy Jar уверенно стартовал в раннем доступе Steam и уже приближается к отметке в $10 млн выручки. Игра вышла 6 января и менее чем за три недели разошлась тиражом свыше 700 тысяч копий, что делает её одним из самых успешных ранних доступов начала года.

StarRupture — это кооперативная и одиночная игра про выживание от первого лица, сочетающий строительство баз в духе Satisfactory с исследованием и боями. Одной из ключевых особенностей стали Катаклизмы — масштабные природные катастрофы вроде солнечных вспышек или тектонических сдвигов, которые регулярно меняют карту и вынуждают игроков адаптироваться. Этот элемент заметно освежает жанр и стал одной из причин быстрого роста популярности проекта.

По оценкам аналитиков, игра уже принесла разработчикам почти $10 млн на Steam. Во многом успех объясняется репутацией самой Creepy Jar. Студия существует уже 10 лет и состоит из ветеранов польской индустрии, работавших над Dying Light, The Witcher 2 и Shadow Warrior. Их предыдущий проект, Green Hell, продался тиражом более 10 млн копий, причём подавляющее большинство — в Steam.

Перед запуском StarRupture студия сделала показательный ход: Green Hell временно продавалась всего за $2. Это позволило привлечь около миллиона новых игроков и фактически подготовить аудиторию к релизу новой игры. В результате примерно треть покупателей StarRupture ранее уже играли в Green Hell.

Отдельного внимания заслуживает дополнительный платный контент. Supporter Pack стоимостью $4 показал крайне высокий спрос: на старте его приобрели более половины покупателей игры. К 21 января было продано около 170 тысяч таких наборов — это принесло студии свыше $500 тысяч дополнительной выручки за счёт цифровых бонусов вроде саундтрека и артбука. Для небольшой студии с лояльным сообществом это оказалось важным источником дохода.

Интересна и география игроков. Польша стала четвёртым по величине рынком StarRupture, обеспечив около 6% аудитории — заметно больше, чем страна обычно даёт в глобальных продажах инди-игр. Это подтверждает эффект «локального героя»: игроки активно поддерживают проекты студий из своей страны. Аналогичную картину можно наблюдать у Cyberpunk 2077 в Польше, Assassin’s Creed во Франции или Kingdom Come: Deliverance II в Чехии.

Эксперты отмечают, что такой эффект усиливается за счёт внимания локальных медиа, поддержки стримеров, культурных нюансов и живого общения разработчиков с игроками на региональных выставках и мероприятиях.