StarRupture преодолела отметку в 500 тысяч продаж в Steam всего за две недели

Польская студия Creepy Jar поделилась впечатляющими результатами запуска StarRupture — за первые 14 дней с момента выхода игру приобрели более 500 тысяч раз. Речь идёт исключительно о продажах в Steam, где проект пока доступен только на ПК.

Игра стартовала 6 января в формате раннего доступа и в первые дни уверенно удерживала лидерство в чарте самых продаваемых проектов Steam. Позже позиции StarRupture в рейтинге снизились, и сейчас она находится за пределами топ-20, что вполне ожидаемо для раннего доступа после стартового ажиотажа.

Несмотря на незавершённое состояние, аудитория встретила новинку тепло. На данный момент пользовательский рейтинг StarRupture в Steam составляет 81% положительных отзывов, что говорит о стабильном интересе и доверии со стороны игроков.

По словам разработчиков, полноценный релиз игры запланирован не ранее начала 2027 года, однако точная дата пока не раскрывается. До этого момента проект будет активно дорабатываться и расширяться.

StarRupture предлагает выживание на враждебной инопланетной планете, где игрокам предстоит противостоять разрушительным катаклизмам, добывать ресурсы, исследовать мир и развивать космическую базу. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.