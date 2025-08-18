StarRupture рвётся в бой: выживалка выйдет в раннем доступе 6 января 2026 года

Creepy Jar объявила дату выхода своего нового проекта StarRupture — игра с открытым миром и акцентом на строительство баз появится в раннем доступе Steam 6 января 2026 года.

Тестирование проекта показало огромный интерес аудитории. За две недели открытой беты к игре присоединились более 158 тысяч игроков, а общее количество пожеланий в Steam превысило 500 тысяч. Трансляции StarRupture собрали почти 200 тысяч часов просмотров, а доля положительных отзывов достигла 91%. На пике серверы одновременно выдержали 6701 игрока.

«Мы довольны тем, как прошёл первый открытый тест. StarRupture — это уникальное сочетание базостроя, выживания, исследований и сражений, и аудитория это оценила», — отметил глава студии Кшиштоф Квятэк.

Изначально релиз планировался осенью, однако разработчики решили отложить запуск, чтобы учесть обратную связь и довести игру до блеска. «Дополнительное время означает больше доработок, больше улучшений и больше причин для игроков полюбить StarRupture», — добавили в Creepy Jar.

Сюжет переносит игроков на Аркадию-7 — опасную планету, куда корпорации отправляют заключённых для добычи ресурсов. Здесь придётся строить фабрики, защищать базы от врагов и выживать под угрозой самой природы: звезда Руптура питает мир, но в любой момент способна уничтожить его.

Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек. StarRupture обещает стать ярким миксом жанров и одним из самых ожидаемых релизов начала 2026 года.