Выживач StarRupture успешно стартовал в Steam, несмотря на сложные механики

Новогодние салаты доедены, праздничные выходные подходят к концу, а геймеры, кажется, уже нашли идеальный способ провести остаток зимних каникул. В поисках свежих впечатлений игроки массово ринулись покорять опасные просторы космоса. Авторы популярной в прошлом игры Green Hell из студии Creepy Jar выпустили в ранний доступ свой новый проект — StarRupture , и он моментально привлек внимание десятков тысяч пользователей.

Релиз StarRupture состоялся 6 января, и результаты первых суток выглядят многообещающе. Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн игры уже в день выхода достиг отметки в 24 863 одновременных пользователя. Пользовательский рейтинг также держится на достойном уровне: на момент написания новости у игры 83% положительных отзывов («Очень положительные»).

Геймплей переносит игроков на планету Аркадия-7, где им в роли заключенных приходится не только выживать, но и налаживать промышленное производство. Главной угрозой здесь выступает нестабильная звезда, регулярно сжигающая поверхность планеты разрушительными тепловыми волнами. Игрокам предстоит балансировать между строительством базы, автоматизацией логистики, наподобие Satisfactory, и обороной от инопланетной фауны.

Однако не обошлось и без стандартных проблем раннего доступа. В обзорах игроки отмечают мелкий и неудобный интерфейс, недостаток контента и скудное обучение, из-за чего разбираться в механиках приходится методом проб и ошибок. Разработчики уже пообещали исправить эти недочеты в течение года поддержки.

Текущие показатели онлайна подтверждают смелые догадки аналитиков. Ранее мы писали о том, что кооперативный выживач StarRupture может стать следующим большим хитом Steam.

Пока проект только набирает обороты, и нам еще предстоит выяснить, насколько сильно механика планетарного выживания сможет зацепить геймеров в долгосрочной перспективе после завершения сезона зимних праздников.