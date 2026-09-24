Разработчики Stars Reach признались в использовании прав администраторов для издевательств над игроками во время событий

В ходе регулярных открытых мероприятий в космической многопользовательской песочнице Stars Reach сотрудники студии Playable Worlds лично вмешиваются в игровой процесс, устраивая хаос на серверах. Вместо пассивного наблюдения за ходом тестов представители команды активно злоупотребляют консольными командами, материализуя орды монстров и гигантских боссов прямо перед ничего не подозревающими отрядами.

Комьюнити-разработчик Логан открыто рассказал о своем подходе к управлению толпой во время таких рейдов. Сотрудник внимательно следит за текстовым чатом и, как только участники в шутку упоминают опасного зверя вроде кабана или волка, мгновенно призывает его в точку сбора.

Моя философия заключается в том, чтобы действовать как мастер подземелий и предлагать группе не слишком сложный, но интересный вызов под ее размер. К тому же это просто весело, ведь приятно сбросить на игроков гигантского цыпленка.

- Логан, комьюнити-разработчик Playable Worlds

Пока Логан отвлекает силы рейда фронтальными атаками, комьюнити-разработчик Брайан выбирает тактику скрытных ударов в спину. Он незаметно обходит скопления участников с флангов и активирует очаги скверны прямо в тылу, отрезая пути к отступлению. По признанию Брайана, ему доставляет особое удовольствие эффект неожиданности, когда увлеченные боем пользователи внезапно оказываются окружены ядовитыми ловушками.

За происходящим сверху наблюдает комьюнити-менеджер проекта Томас, который во время официальных трансляций выступает в роли оператора. Вместо помощи терпящим бедствие пользователям он использует режим свободной камеры движка Unity, чтобы выбрать наиболее зрелищные ракурсы охваченных пламенем персонажей. Томас отметил, что подобные трансляции не только развлекают аудиторию, но и наглядно демонстрируют работу сетевого кода при критических перегрузках.

Сами авторы оправдывают агрессивное поведение тем, что подобные стресс-тесты необходимы для проверки боевого баланса и поведения искусственного интеллекта. Выжившие участники получают ценную добычу, ускоренную прокачку и внутриигровые титулы, компенсирующие многочисленные виртуальные гибели.

Разработкой Stars Reach руководит ветеран индустрии Раф Костер, ранее создавший Ultima Online и Star Wars Galaxies. Игра находится в раннем доступе, а масштабные битвы с участием администрации продолжают регулярно проводиться на публичных серверах.