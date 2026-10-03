Создатели Stars Reach сосредоточились на продаже мерча на фоне проблем с серверами в раннем доступе

Студия Playable Worlds столкнулась с серьезными техническими проблемами после запуска космической песочницы Stars Reach в раннем доступе. Серверная инфраструктура проекта не справилась с нагрузкой при онлайне в 600 пользователей, что привело к волне рассинхронизаций, лагов и задержек команд. На фоне сбоев сетевого кода команда разработчиков привлекла внимание сообщества активным расширением ассортимента в официальном магазине сувенирной продукции.

Графический дизайнер студии Шон У. в эфире канала Controlled Chaos Gaming подробно рассказал о создании брендированных товаров и распределении ресурсов в компании. В продажу поступили футболки, толстовки и наклейки линейки Makers Made to Misbehave по цене от 7.99 до 59.99 долларов, а также гавайские рубашки TPL Galactic Getaway Shirt. Подготовка векторных принтов потребовала значительных трудозатрат, так как изображения враждебных существ Создателей вручную стилизовались под изношенный металл со следами масляных пятен и грязи.

В Playable Worlds работает небольшая команда, поэтому сотрудникам приходится примерять на себя множество разных ролей.

- Шон У., графический дизайнер Playable Worlds

Проблемы с сетевым кодом в день релиза раннего доступа стали следствием скромных масштабов закрытого тестирования. До публичного запуска пиковая нагрузка на серверной локации не превышала 200 тестеров. Приток 600 человек одновременно вызвал критический эффект резиновой ленты, при котором координаты персонажей самопроизвольно сбрасывались назад во времени.

Шон У. отметил, что художникам параллельно приходится отвечать за веб-дизайн, интерфейс и трехмерное моделирование предметов окружения вроде минералов и древесины в редакторе Blender. Из-за распыления сил между техническими исправлениями и визуальным оформлением интерактивная дорожная карта на сайте регулярно дает сбои. Запланированные механики периодически возвращаются из стадии тестирования обратно в долгосрочный список ожидания из-за всплывающих багов.

Студия продолжает выпускать хотфиксы для сетевого стека и готовит следующее контентное обновление на серверах раннего доступа.